"Пізнання прекрасного": Горбунов розчулив творчістю зі старшим синочком-копією себе

Юрій Горбунов - турботливий, уважний і відповідальний батько. У середині серпня він вдруге пізнав радість батьківства - у ведучого і його дружини Каті Осадчої народився син Данил о. Юрій не може натішитися своїм хлопчикам і дозвілля проводить з сім'єю.

Так, ведучий і продюсер показав в Instagram , як коротає вечори зі старшим сином Іваном, обличчя якого до недавнього часу зіркові батьки приховували.

Тато і хлопчик відображені в домашній обстановці. Вони розташувалися за столом і зосереджено розфарбовують картинки – поруч набір фломастерів і ще одна барвиста книга.

"Вечірні замальовки", - підписав кадр турботливий і уважний зірковий тато.

Юрій Горбунов зворушив милими кадрами з сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Під постом коментатори залишили чимало теплих відгуків до фото.

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До речі, Юрій та Іван багато часу проводять разом. Ведучий займається з хлопчиком і підтримує його дитячі інтереси. Іван перейняв у тата його захоплення йогою і повторять слідом за ним асани – Юрій зазначає, що у сина непогано виходить.

До слова, поки її чоловіки займаються вдома творчістю, Катя Осадча готує для шанувальників щось нове. У цьому вона зізналася в "сторіс" свого фотоблогу. Ведуча після народження третьої дитини швидко повернулася до улюбленої роботи.

Телезірка показала селфі, на якому відображена в молочному береті і стильних окулярах з прозорим склом від Tom Ford. "Скоро розповімо про щось нове", - заінтригувала заявою Катя.

Катя Осадча швидко повернулася до роботи після пологів (фото: instagram.com/kosadcha)