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"Пізнання прекрасного": Горбунов розчулив творчістю зі старшим синочком-копією себе

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Середа 22 вересня 2021 12:38
"Пізнання прекрасного": Горбунов розчулив творчістю зі старшим синочком-копією себе Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Юрій Горбунов - турботливий, уважний і відповідальний батько. У середині серпня він вдруге пізнав радість батьківства - у ведучого і його дружини Каті Осадчої народився син Данило. Юрій не може натішитися своїм хлопчикам і дозвілля проводить з сім'єю.

Так, ведучий і продюсер показав в Instagram, як коротає вечори зі старшим сином Іваном, обличчя якого до недавнього часу зіркові батьки приховували.

Тато і хлопчик відображені в домашній обстановці. Вони розташувалися за столом і зосереджено розфарбовують картинки – поруч набір фломастерів і ще одна барвиста книга.

"Вечірні замальовки", - підписав кадр турботливий і уважний зірковий тато.

&quot;Пізнання прекрасного&quot;: Горбунов розчулив творчістю зі старшим синочком-копією себе

Юрій Горбунов зворушив милими кадрами з сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Під постом коментатори залишили чимало теплих відгуків до фото.

  • Як важливо для дітей увагу батьків
  • Дуже мило
  • Запасайтеся олівцями - підросте молодший
  • Пізнання прекрасного
  • Молодці, сім'я!

До речі, Юрій та Іван багато часу проводять разом. Ведучий займається з хлопчиком і підтримує його дитячі інтереси. Іван перейняв у тата його захоплення йогою і повторять слідом за ним асани – Юрій зазначає, що у сина непогано виходить.

До слова, поки її чоловіки займаються вдома творчістю, Катя Осадча готує для шанувальників щось нове. У цьому вона зізналася в "сторіс" свого фотоблогу. Ведуча після народження третьої дитини швидко повернулася до улюбленої роботи.

Телезірка показала селфі, на якому відображена в молочному береті і стильних окулярах з прозорим склом від Tom Ford. "Скоро розповімо про щось нове", - заінтригувала заявою Катя.

&quot;Пізнання прекрасного&quot;: Горбунов розчулив творчістю зі старшим синочком-копією себе

Катя Осадча швидко повернулася до роботи після пологів (фото: instagram.com/kosadcha)

Зовсім недавно Юрій і Катя відзначили важливу дату - місяць з дня народження їхнього молодшого сина Данила. Юрій безмірно гордий і щасливий бути батьком двох дітей. Він підходить до батьківства серйозно і усвідомлено. Також ведучий виступає за партнерські пологи, сам він був присутній при появі на світ Данила і вважає це величезним щастям.

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