Позолота і 12 кімнат: в мережу потрапили фото трирівневої квартири Данилко в центрі Києва

В квартирі Андрія Данилка в центрі Києва багато кімнат і позолоти

У знаменитого українського артиста і продюсера Андрія Данилка в центрі Києва трирівнева квартира. Вона знаходиться на Хрещатику і Данилко придбав її понад 10 років тому.

Вартість квартири Андрія Данилко на момент придбання склала 1,2 мільйона доларів. Розташована вона в елітному будинку за адресою Хрещатик, 25. Данилко облаштував у ній шикарні трирівневі апартаменти. Будинок належить до пам'яток архітектури й для того, щоб там зробити перепланування артистові довелося купити відразу дві квартири та об'єднати їх в одну. Про це пише видання "1 хвилина".

Квартира Андрія Данилка складається з 12 кімнат, 6 санвузлів і 3 ванних кімнат. Однак у таких шикарних апартаментах артист проживає один. В одному з інтерв'ю Данилко розповідав, що до перепланування квартира складалася з трьох кімнат, кухні-їдальні та гримерки.

Інтер'єр квартири оформлений в класичному стилі, але в нього включені певні елементи розкоші. У деяких кімнатах присутні різні предмети мистецтва, а також є оформлення з золоченими поверхнями.

Квартира Андрія Данилка в центрі Києва (Фото: odnaminyta.com)

Варто відзначити, що це не єдине житло Андрія Данилка. У престижному селищі Буча в артиста є розкішний особняк в 4 поверхи. З боку ця будівля сильно схожа на невеликий готель.

Особняк Андрія Данилка в Бучі (фото: odnaminyta.com)

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