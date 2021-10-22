Ми практично доживали: екс-НеАнгел Вікторія висловилася про відновлення дуету і конкуренцію з Камінською

Новина про розпад НеАнгелів (Вікторія Смеюха і Слава Камінська) грянула як грім серед ясного неба – дует проіснував 15 років. Незважаючи на розбіжності між вокалістками, які встигли навіть зріднитися за час спільної роботи, кожна з них почала сольну кар'єру. Правда, колектив виступає на закритих корпоративах в колишньому складі, але кожна з артисток пішла в український шоу-бізнес своєю дорогою.

Вікторія поділилася таємницями гурту і розповіла, чи відновить колектив свою діяльність у відвертому інтерв'ю для програми " Слава+ ".

Артистка згадала, як сприйняла новину про розпуск НеАнгелів. Вона зазначила, що в останній рік існування дуету все до цього йшло.

Вікторія зараз зосереджена на сольній кар'єрі (фото: instagram.com/vikanablack)

"Я вважаю, що все що відбувається - не дарма. Я приймаю з вдячністю все, що відбувається в цьому житті, і що ми до цього прийшли. Я була нажахана, це було все моє життя, і в якийсь момент воно обірвалося. Ми практично доживали останній рік, все було хитко, у всьому були якісь "але". Я дуже засмутилася і мені потрібно було прощатися зі звичайним життям, буденним", - згадала дівчина.

Колектив продовжує виступати на закритих заходах. Але, за словами Вікторії, остаточне припинення існування дуету - питання часу.

"Ми їздимо по корпоративах. У нас все плавно відбувається і вчасно - як сталося з колективом, так станеться з концертами. Є навіть більше попит, ніж раніше. Якийсь феномен. Надто багато ми дали людям, щоб взяти і так різко по клацанню піти", - зазначила вона.

Вікторія складно переживала розпад НеАнгелів (фото: instagram.com/vikanablack)

Артистка заявила, що не хотіла б більше працювати в дуеті. А має намір розвивати сольну творчість. Вона також згадала про найнезвичайніші виступи колективу. Так, наприклад, НеАнгелам довелося виступати на ... побаченні.

"Дівчина хотіла висловити свої емоції і почуття. Запросила нашу групу, подарувала чоловіку ще й машинку", - розповіла співачка.

Вікторія про конкуренцію зі Славою

Смеюха прокоментувала успіх сольного треку своєї колеги Слави Камінської - "Слава Богу". Вікторія ж випустила дебютний сингл "Ми не ангели".

Вікторія висловилася про конкуренцію зі Славою (фото: instagram.com/vikanablack)

"Є деякі моменти, які ми не можемо до кінця говорити на камеру. У кожного артиста є своя стратегія. Можливо, я стратегію не вибудувала настільки, як це робила Слава з розвитку свого треку. Навіщо розкривати всі карти, таємниці золотого ключика під назвою шоу-бізнес? Як у будь-якому бізнесі – це бізнес", - ухильно відповіла Вікторія.

Про підвищену увагу чоловіків до НеАнгелів на корпоративах

Вікторія розповіла, як їй доводилося відбиватися від пропозицій чоловіків, перед якими виступав дует на заходах.

Вікторія зробила зізнання про НеАнгелів

"Є кілька варіантів - перевести увагу на Славу, зробити вигляд, що ти його не помічаєш, третій варіант - підійти до менеджера. Було багато всяких випадків. Головне, в цей момент не панікувати і всім своїм виглядом показувати, чо ти працюєш", - поділилася особистими лайфхаками співачка.

Артистка згадала про перший раз, коли до неї чіплявся замовник. Вона ніяковіла, посміхалася і максимально скромно поводилася.

"У нас завжди були менеджери-чоловіки, і це було наше щастя. Я в цьому плані завжди чекала від них підтримки і від музикантів, які теж нас захищали. І навіть були бійки між музикантами і замовниками", - поділилася подробицями Вікторія.