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Практичні і яскраві: топ-3 купальника Санти Дімопулос, які підійдуть будь-якій фігурі

Новость на русском → Понеділок 01 лютого 2021 12:39
Практичні і яскраві: топ-3 купальника Санти Дімопулос, які підійдуть будь-якій фігурі Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos/)
Автор: Lite

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос практично всю зиму проводить на відпочинку, то Дубай, то Мальдіви. Фото знаменитості, зрозуміло, хвилюють мережу, але ще більше жіночу половину фоловерів Дімопулос хвилює, в якому купальнику Санта вирушила на відпочинок, щоб і собі купити схожий.

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Санта нічого не приховує від фанаток - і сама постійно відповідає на запитання з приводу купальників: де купила і скільки вони коштували. Якщо потрібен конкретний бренд, шукайте позначку в мікроблозі Дімопулос.

Поки Дімопулос гріється на Мальдівах, ось топ-3 купальника Санти, які будуть актуальними також і в новому сезоні - і підійдуть до будь-якого типу фігури.

Спортивний чорний. Короткий топ замість бюстгальтера з зав'язочками. Такий купальник відмінно підійде тим, хто часто пропадає в спортзалі, працюючи над рельєфом м'язів - він підкреслить спортивну фігуру своєї власниці. Щоб зробити образ більш жіночним, можна замість бейсболки одягнути капелюшок.

Практичні і яскраві: топ-3 купальника Санти Дімопулос, які підійдуть будь-якій фігурі

Романтичний зелений. Такий купальник прикрасить володарку пишного бюста, але також буде відмінно виглядати на худих андрогінних типах фігури. Стильний топ можна доповнити спідницею або парео - і вирушати на вечірку.

Практичні і яскраві: топ-3 купальника Санти Дімопулос, які підійдуть будь-якій фігурі

Практичний червоний. Така модель просто створена для активностей: в пляжний волейбол або теніс, плавати і пірнати в ньому теж зручно. Головна фішка - відсутність бретелей - засмага вийде рівномірною.

Практичні і яскраві: топ-3 купальника Санти Дімопулос, які підійдуть будь-якій фігуріСанта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Нагадаємо, Дімопулос часто ділиться у своєму мікроблозі секретами краси: які відновлювальні процедури для волосся довелося робити блогеру після "Танців з зірками", дивіться тут.

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