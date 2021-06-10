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Правила життя Аріни Домскі: важливо мріяти і ніколи собі не брехати

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Четвер 10 червня 2021 16:20
Правила життя Аріни Домскі: важливо мріяти і ніколи собі не брехати Аріна Домських (фото: прес-служба)
Автор: Lite

Аріна Домскі - єдина в Україні артистка в жанрі classical crossover (синтетичний жанр з'єднує класичну музику з електронним звучанням). Її концерт - це театралізоване шоу, в якому задіяний оркестр, артисти балету, реквізит і відеоінсталяції. Її життя - таємниця, прихована від сторонніх очей. Вона - виконавець, продюсер, режисер, автор своєї музики.

Сьогодні вона ексклюзивно з РБК-Україна співачка поділилася правилами і секретами свого життя.

Отже, топ-15 фактів про Аріну, які вас по-справжньому здивують:

1.Щоранку я починаю з посмішки і склянки теплої води з медом і лимоном. Обов'язково невелика зарядка і медитація, хоча б на 10 хвилин. Це допомагає зібратися і налаштуватися на новий день.

2. Знайти мені впевненість допомагає постійна робота над собою. Є таке правило 10000 годин, яке звучить так: «щоб домогтися успіху в певній сфері діяльності, необхідно витратити 10 тисяч годин на неї». Важливе уточнення: потрібно витратити час не на вивчення діяльності, а саме на практичну сторону справи. Відточуючи майстерність у своїй справі, я знаходжу впевненість.

3. Для мене найкращий вид спорту - це піші прогулянки. У літню пору вони особливо приємні. А крокомір в моєму телефоні стимулює мене на нові рекорди. Я намагаюся пройти за день мінімум 10 тисяч кроків, а прогулянки з собакою цьому тільки сприяють.

4. У спілкуванні з людьми для мене найважливіше взаємоповага, довіра і чесність.

5. Після важкого дня мені допомагає розслабитися зміна діяльності. Зануритися в читання улюбленої книги, в якій переживання героїв перекриють думки про роботу. Може бути, це не найкращий спосіб очистити голову від непотрібних думок, але безумовно, я забуваю про турботи і неприємності. Крім того, читання чудово допомагає впоратися з безсонням.

6. Моя сім'я - це близькі люди, які підтримують мене в будь-якій ситуації. Це моя опара.

7. Недолік, який я хочу в собі виправити – я б залишила все як є, адже за роки життя я добре вивчила свою зовнішність і навчилася перетворювати свої недоліки в достоїнства.

Правила життя Аріни Домскі: важливо мріяти і ніколи собі не брехати

Аріна Домських (фото: прес-служба)

8. У мене є одне важливе правило - ніколи не брехати собі.

9. Дисципліна для мене - запорука успіху. Чим грамотніше я розподіляю свій час, тим більше встигаю. Обов'язково фіксую всі завдання в своєму блокноті і ставлю дедлайни.

10. Коли мені лінь що-небудь робити, я беру паузу. Для мене це сигнал, що я втомилася. Мені вистачає декількох днів для перезавантаження.

11. Якби я могла дати собі пораду 20-то річної, то я б собі сказала:"Слухай більше себе і вір у свої сили"!

Правила життя Аріни Домскі: важливо мріяти і ніколи собі не брехати

Аріна Домських (фото: прес-служба)

12. Найбільше я ціную в собі - постійне бажання вчитися, цікавість до життя і повну самовіддачу в роботі.

13. Мені допомагає бути здоровою заняття спортом і здорове харчування. Чим старше я стаю, тим ретельніше ставлюся до того, що я їм.

14. Час наодинці з собою мені допомагає складати музику

15. Мріяти важливо, тому що мрії допомагають жити і досягати вершин!

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська поділилася своїми особистими правилами схуднення.

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