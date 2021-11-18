Свято наближається: Горбунов з Осадчою зачарували сімейним фото під ялинкою
Зіркова пара телеведучих Катя Осадча і Юрій Горбунов зачарували шанувальників святковим сімейним фото - подружжя позувало в обнімку під новорічною ялинкою. Незважаючи на те, що на дворі ще листопад, зйомки новорічних програм вже активно йдуть.
Шоумен виклав у своєму Instagram атмосферний знімок в обнімку з коханою дружиною.
На Каті - біла майка, а Юрій надів білу футболку і темний джемпер. Волосся багатодітної мами укладені красивими локонами, а на обличчі - яскравий макіяж з акцентом на очах. Вони мило посміхаються на камеру, а за ними стоїть красиво вбрана ялинка.
"Свято наближається! Зйомки новорічних проектів надихають! Ніби свято вже стукає в двері", - підписав фото Горбунов.
Катя Осадча та Юрій Горбунов вже готові до Нового року (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Осадча також опублікувала кілька кадрів в розділі сторіс свого аккаунта. "Новорічна парочка", - написала вона на фото з чоловіком.
Катя Осадча та Юрій Горбунов на новорічній зйомці (фото: instagram.com/kosadcha)
Користувачі мережі не поскупилися на приємні слова для зіркової парочки в коментарях.
- Яка чудова пара!
- Які файні і милі люди. Просто приємно переглядати такі світлини. Супер!
- Гарна жінка
- Неймовірні
- Катя така красуня
- Шикарна пара
- Ви дуже красива пара, многая літа Вам. Нехай Господь береже ваше сімейне вогнище!
- Дуже гарна пара. Катя вже в ідеальній формі, молодчинка
- Юра - хитрий лис
- Катя розкішна
- Всі кричать, що Катерина погано виглядає одноліткою свого чоловіка. Фото прекрасно показує, що це не так. Красива і молода
- Снігуронька і Сніговик! Позитив від вас обох надихає!
- Завжди такі живі, енергійні, позитивні, романтичні! Приємно дивитися
Раніше Юрій Горбунов показав, як няньчиться з 3-місячним сином, поки Осадча на роботі.