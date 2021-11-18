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Свято наближається: Горбунов з Осадчою зачарували сімейним фото під ялинкою

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Четвер 18 листопада 2021 14:31
Свято наближається: Горбунов з Осадчою зачарували сімейним фото під ялинкою Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Зіркова пара телеведучих Катя Осадча і Юрій Горбунов зачарували шанувальників святковим сімейним фото - подружжя позувало в обнімку під новорічною ялинкою. Незважаючи на те, що на дворі ще листопад, зйомки новорічних програм вже активно йдуть.

Шоумен виклав у своєму Instagram атмосферний знімок в обнімку з коханою дружиною.

На Каті - біла майка, а Юрій надів білу футболку і темний джемпер. Волосся багатодітної мами укладені красивими локонами, а на обличчі - яскравий макіяж з акцентом на очах. Вони мило посміхаються на камеру, а за ними стоїть красиво вбрана ялинка.

"Свято наближається! Зйомки новорічних проектів надихають! Ніби свято вже стукає в двері", - підписав фото Горбунов.

Свято наближається: Горбунов з Осадчою зачарували сімейним фото під ялинкою

Катя Осадча та Юрій Горбунов вже готові до Нового року (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадча також опублікувала кілька кадрів в розділі сторіс свого аккаунта. "Новорічна парочка", - написала вона на фото з чоловіком.

Свято наближається: Горбунов з Осадчою зачарували сімейним фото під ялинкоюСвято наближається: Горбунов з Осадчою зачарували сімейним фото під ялинкоюСвято наближається: Горбунов з Осадчою зачарували сімейним фото під ялинкою

Катя Осадча та Юрій Горбунов на новорічній зйомці (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі не поскупилися на приємні слова для зіркової парочки в коментарях.

  • Яка чудова пара!
  • Які файні і милі люди. Просто приємно переглядати такі світлини. Супер!
  • Гарна жінка
  • Неймовірні
  • Катя така красуня
  • Шикарна пара
  • Ви дуже красива пара, многая літа Вам. Нехай Господь береже ваше сімейне вогнище!
  • Дуже гарна пара. Катя вже в ідеальній формі, молодчинка
  • Юра - хитрий лис
  • Катя розкішна
  • Всі кричать, що Катерина погано виглядає одноліткою свого чоловіка. Фото прекрасно показує, що це не так. Красива і молода
  • Снігуронька і Сніговик! Позитив від вас обох надихає!
  • Завжди такі живі, енергійні, позитивні, романтичні! Приємно дивитися

Раніше Юрій Горбунов показав, як няньчиться з 3-місячним сином, поки Осадча на роботі.

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Катя Осадча Юрій Горбунов
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