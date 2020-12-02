До свят готова: Слава з Неангелів завела ручного північного оленя

Слава Камінська не проти гарячі фото запостити, але і про домашній затишок співачка теж не забуває. Учасниця групи "Неангели" у новому пості Instagram показала, як готується до наступаючих новорічних прадзникам: в стьобаній куртці з поясом і в капелюшку Слава вирушила за блискітками та іграшками на ялинку.

Крім усього іншого, Слава не втрималася від покупки... оленя. За словами співачки, коли вона бачить знижки, їй терміново потрібно все - і вона готова винести з торговельного центру, що її душа бажає.

"Як і обіцяла - що купила. Крім двох мішків гірлянд, дощиків, дитячих подарунків, нарешті-то буде мені чим прикрасити квартиру", - написала Слава, додавши, що її особливо порадував "ручне північне оленятко", - З оленем я б не впоралася, а такий міні - чудова різдвяна атмосфера. Мало того, що ручний, так ще й роги носить сам. Щось мені підказує, що повернуся ще й за великогабаритним".

Магорабаритный олень Слави (фото: www.instagram.com/babaslavka/)

Нагадаємо, що Слава Камінська не демонструє широкій публіці свого коханого, лише іноді відкриває завісу таємниці, хто він, періодично видаючи подробиці про їх відносинах. А під час участі в "Танцях з зірками 2020" співачка інтригувала фанатів гарячими кадрами з партнером Дмитром Дікусаром.