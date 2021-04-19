Святкувати кожен день: Джамала узворушила фото синочка-іменинника зі щасливим дідусем

Джамала – щаслива мама двох хлопчиків – Емір Рахмана і Селім-Гірая. Молодший синочок сьогодні, 19 квітня, відзначає 10 місяців з дня народження. Його зіркова мама святкує знакові для малюка дати і ділиться своїми емоціями з шанувальниками.

Так, на сторінці в Instagram вона опублікувала знімок малюка Селім-Гірая з його дідусем, батьком артистки – Алімом Джамаладіновим.

Щасливий дідусь розмістився на затишному дивані серед розлогих кімнатних рослин, а його онук-непосида обіймає маленькими рученкамі рідну людину за шию.

"Через те, що діється в світі, хочеться святкувати не тільки місяці, але і дні. Святкувати кожен-кожен день життя! І не тільки дітей, але і батьків, родичів, близьких. Хочеться обійняти і ніколи не відпускати! Частіше обіймайте своїх близьких. Будьте здорові!" - побажала співачка під фото.

Шанувальники під постом почали залишати привітання для маленького іменинника і захоплюватися щасливою і дружною родиною артистки.

Джамала показала молодшого синочка з дідусем (фото: instagram.com/jamalajaaa)

До речі, Джамала з родиною зараз відпочиває в Єгипті. Незважаючи на курортний режим, співачка дотримується правильного харчування. Вона ділиться фото своїх прийомів їжі і мотивує підписниць до здорового і поступового схуднення з урахуванням своїх особливостей. Артистка виступає категорично проти нав'язаних стандартів краси.