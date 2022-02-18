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"Пропоную вам підстригтися": Брітні Спірс розповіла як виглядати молодше на 10 років

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П'ятниця 18 лютого 2022 14:13
"Пропоную вам підстригтися": Брітні Спірс розповіла як виглядати молодше на 10 років фото: Getty
Автор: Сергій Кулик

Американська співачка і зірка 2000-х розповіла шанувальникам, як зберегти молодшу зовнішність.

Про це Брітні написала у себе в Instagram

40-річна співачка опублікувала знімок, на якому вона позує у дворі власного будинку в міні-сукні з глибоким вирізом. Брітні зробила пишну укладку і нанесла макіяж.

У підписі до фото Спірс пояснила, що секрет вона зрозуміла відпочиваючи на Гавайських островах. Так за словами співачки виглядати на 10 років молодше просто, достатньо користуватися тільки тушшю і підстригти чубок.

"Якщо ви хочете виглядати на 10 років молодше, я пропоную вам підстригтися і користуватися тільки тушшю!!!! Це якесь божевілля .. Коли я була на Мауї протягом 21 дня, я не могла зробити укладку, тому у мене було так багато часу, щоб потренуватися в цьому самій !!! Я насправді люблю грати зі своїм волоссям... це терапевтично.... у будь-якому випадку, мій чуб був таким довгим, що я його підстригла... тепер ви можете бачити, що моє волосся знову світле !!!! Я можу пофарбуватися в рудий наступного тижня... хто знає", - написала вона.

Крім фото, в наступному пості артистка виклала ще й відео.

Шанувальники із захопленням оцінили зовнішність Брітні.

"Ти виглядаєш так свіжо! І мені подобається твій більш природний погляд", - писали вони.

Трохи раніше Брітні Спірс запросили в Конгрес США, щоб доопрацювати закони про опікунство, про це артистка розповіла в Instagram. Політики стежили за процесом і виявили "дірки в законі" про опіку та піклування.

Раніше в США вступило в силу рішення про скасування 13-річного опікунства Джеймі Спірса над своєю дочкою.

Раніше ми писали про те, як повністю гола Брітні Спірс розповіла про нове життя.

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Брітні Спірс
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