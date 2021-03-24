Була пропозиція: Ірина Білик розповіла, як ледь не стала дружиною шейха

Ірина Білик вирушила в жаркий Єгипет , де поєднує роботу і відпочинок. У мережі з'явилося фото співачки без макіяжу в розслабленому вигляді, та шанувальники її творчості зірку насилу впізнали. Втім, українська поп-діва вміє дивувати, і її чергове одкровення про особисте життя не на жарт розбурхало фанів.

На сторінці в Instagram вона розповіла, як ледь не стала дружиною шейха, але відмовила чоловікові.

Ірина опублікувала коротке відео, на якому постала у всеозброєнні – атласні штани, блискуча чорна туніка і прозора накидка в тон, взуття на платформі та елегантно повязана на голові синя хустка і масивні золоті сережки.

"Одного разу у мене була пропозиція від шейха, залишитися з ним в його країні, але так як через місяць повинен був початися концертний тур по Україні, я з посмішкою відмовилася від його пропозиції. Іноді я думаю, може дружиною шейха бути набагато цікавіше, ніж зіркою сцени? А ви як думаєте, чи правильно я вчинила?" - поцікавилася зірка.

Шанувальники української поп-діви почали висувати свої припущення і ділитися власними поглядами на романтичну ситуацію, що поставила Ірину в глухий кут.