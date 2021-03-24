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Була пропозиція: Ірина Білик розповіла, як ледь не стала дружиною шейха

Новость на русском → Єгипет, Середа 24 березня 2021 10:49
Була пропозиція: Ірина Білик розповіла, як ледь не стала дружиною шейха Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Lite

Ірина Білик вирушила в жаркий Єгипет, де поєднує роботу і відпочинок. У мережі з'явилося фото співачки без макіяжу в розслабленому вигляді, та шанувальники її творчості зірку насилу впізнали. Втім, українська поп-діва вміє дивувати, і її чергове одкровення про особисте життя не на жарт розбурхало фанів.

На сторінці в Instagram вона розповіла, як ледь не стала дружиною шейха, але відмовила чоловікові.

Ірина опублікувала коротке відео, на якому постала у всеозброєнні – атласні штани, блискуча чорна туніка і прозора накидка в тон, взуття на платформі та елегантно повязана на голові синя хустка і масивні золоті сережки.

"Одного разу у мене була пропозиція від шейха, залишитися з ним в його країні, але так як через місяць повинен був початися концертний тур по Україні, я з посмішкою відмовилася від його пропозиції. Іноді я думаю, може дружиною шейха бути набагато цікавіше, ніж зіркою сцени? А ви як думаєте, чи правильно я вчинила?" - поцікавилася зірка.

Шанувальники української поп-діви почали висувати свої припущення і ділитися власними поглядами на романтичну ситуацію, що поставила Ірину в глухий кут.

  • Золота клітка не для вас, правильне рішення
  • Правильно! Ви реалізували себе. А це не кожному дано
  • Краще бути одній у чоловіка, ніж 1001 у шейха.... тим більше з Вашим чоловіком
  • Ви правильно зробили! Ви вільна, красива, забезпечена
  • Правильно, інакше ви б були позбавлені свободи, свободи бути собою і кайфувати від життя
  • І так і так королева і без шейхів
  • Ірина! Ви зробили правильний вибір! Ви даруєте людям свою любов, свої пісні, свою красу!
  • Правильне рішення! Ви б не змогли без сцени. А заміж за шейха - це ризик

Нагадаємо, що раніше продюсер і екс-коханий Білик Юрій Нікітін розкрив деталі їх бурхливого довгого роману.

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