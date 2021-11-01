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Навіть представляти не хочеться: Лілія Ребрик висловилася про "страшний час" і локдаун в Києві

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Понеділок 01 листопада 2021 17:25
Навіть представляти не хочеться: Лілія Ребрик висловилася про "страшний час" і локдаун в Києві Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Styler

Лілія Ребрик не просто ведуча і актриса, вона ще й блогер -висвітлює своє життя, ділиться порадами, міркуваннями і підтримує тісний зв'язок з шанувальниками в соцмережах. Так, знаменитість не змогла обійти увагою і актуальну тему локдауну в Києві і переходу столиці в "червону зону".

Ведуча запостила в Instagram фото зі студії програми"Ранок з Україною".

На Лілії - блуза з довгим рукавом відтінку електрик і молочні штани. Досхочу вона перекинула на одну сторону, у вухах-звисаючі сережки.

"Понеділок - день важкий!"- це точно про цей понеділок. Діти - вдома, дистанційка; що відбувається у громадському транспорті - навіть уявляти не хочеться! У магазині, в кафе, кіно, театри чи навіть ЦНАПи - вхід винятково по сертифікатах! У страшний, але одночасно і страшенно цікавий час живемо! Тож запасаємося на цей понеділок (і увесь тиждень!) терпінням, оптимізмом і обовязково мудрістю!"– оптимитично підсумувала Лілія.

Навіть представляти не хочеться: Лілія Ребрик висловилася про &quot;страшний час&quot; і локдаун в Києві

Лілія Ребрик висловилася про локдаун у столиці (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники почали ділитися новинами зі своїх міст і розповідати про епідеміологічну ситуацію в їхніх регіонах.

До слова, Лілія та її чоловік Андрій Дикий вакцинувалися. Пара після цього встигла злітати до Болгарії і розповіла про правила перетину кордону в умовах карантину.

Сама Ребрик вже перенесла коронавірус. У лютому вона повідомила про свій діагноз і провела два тижні вдома на самоізоляції. Тоді ведуча скаржилася на сильну слабкість і тимчасово навіть пішла з соцмереж.

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Лілія Ребрик
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