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Він був прекрасний: Дженніфер Еністон тепло відгукнулася про колишнього чоловіка Бреда Пітта

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США, Середа 26 травня 2021 17:27
Він був прекрасний: Дженніфер Еністон тепло відгукнулася про колишнього чоловіка Бреда Пітта Дженніфер Еністон (фото: instagram.com/jenniferaniston)
Автор: Lite

Напередодні виходу довгоочікуваного продовження серіалу " Друзі" його учасники дають численні інтерв'ю. У них проскакує в тому числі і багато цікавої інформації про особисте життя.

Наприклад, Дженніфер Еністон "проговорилася" про свого екс-чоловіка Бреда Пітта в інтерв'ю Access Hollywood.

Днями Дженніфер Еністон, Кортні Кокс і Ліза Кудроу дали коментар: ролі кого з усіх запрошених знаменитостей серіалу вони вважають найбільш вдалими? Перерахованими улюбленцями були Бен Стіллер, Різ Візерспун, Чарлі Шин та інші. А Дженніфер Еністон не втрималася, щоб не вимовити ще одне ім'я - свого екс-чоловіка Бреда Пітта.

Він був прекрасний: Дженніфер Еністон тепло відгукнулася про колишнього чоловіка Бреда ПіттаСеріалу" Друзі " скоро повернеться (фото :instagram.com/jenniferaniston)

"Містер Пітт був прекрасний", - сказала вона.

Нагадаємо, Бред Пітт засвітився в популярному серіалі в 2001-му році. Він зіграв шкільного друга Девіда Швіммера, який затаїв образу на Рейчел Грін. Оскільки Еністон і Пітт тоді були одружені, Пітту довелося використовувати всю свою майстерність, щоб висловити неприязнь до власної дружини. І у нього явно все вийшло, так як за свою роль він отримав номінацію на премію "Еммі".

До слова, незважаючи на те, що в реальному житті Бред Пітт кинув Еністон заради Анджеліни Джолі, парі вдалося налагодити відносини. Зараз актори добре спілкуються як друзі, а всі образи залишилися в минулому.

Нагадаємо, пару досі часто підозрюють у возз'єднанні.

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