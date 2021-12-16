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Прекрасна і тоді і зараз: Ольга Сумська показала, як виглядала в 19 років

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Четвер 16 грудня 2021 17:48
Прекрасна і тоді і зараз: Ольга Сумська показала, як виглядала в 19 років Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Марина Настевич

Народна артистка України Ольга Сумська вирішила показати, як виглядала на зорі своєї кар'єри, і зачарувала шанувальників архівним чорно-білим знімком.

Фотографію себе 19-річної артистка опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Ольга згадала свої студентські роки - за словами 55-річної зірки, коли вона навчалася в театральній студії О. Довженка, то часто ходила на проби. Саме момент після одного з прослуховувань і зловив фотограф.

На фото юна Сумська зображена з розпущеним волоссям, легким макіяжем і закритими очима.

Прекрасна і тоді і зараз: Ольга Сумська показала, як виглядала в 19 років

Ольга Сумська зачарувала архівним кадром себе 19-річної (фото: instagram.com/olgasumska)

"Це я стою замріяна, 19-річна студентка театрального на студії Довженка…Фотограф підловив гарний момент. Вийшла після кінопроби і загадую бажання. Я дуже часто ходила на проби тоді. Але режисери частіше на хороші ролі затверджували московських і прибатийських артисток... Але все одно завжди вірила в себе і була наполегливою. Та я і зараз така," - поділилася актриса.

Користувачі мережі в коментарях захопилися зовнішністю знаменитості і відзначили, що вона з роками лише гарнішає і завжди була красунею.

  • Дуже гарна! Як і зараз
  • Ви красуня. І з роками стаєте ще красивішою
  • Справжня Украіночка! Красуня!!! Як завжди!
  • Зараз ще краща і мудріша
  • Краса невимовна
  • Неймовірно! Ви прекрасні і тоді, і зараз
  • Красива тоді, красива зараз. неймовірна Жінка
  • Ви стали ще гарнішою з роками - от би всім так
  • Красива, та ви і зараз така, тільки вже більш досвідченіша. Любимо
  • Чарівна, приваблива, красунечка
  • Юність прекрасна, ні з чим не порівнянна!
  • Справжня українська красуня!!!

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розчулила сімейними фото зі святкування 88-річчя мами.

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