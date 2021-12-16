Прекрасна і тоді і зараз: Ольга Сумська показала, як виглядала в 19 років
Народна артистка України Ольга Сумська вирішила показати, як виглядала на зорі своєї кар'єри, і зачарувала шанувальників архівним чорно-білим знімком.
Фотографію себе 19-річної артистка опублікувала у своєму Instagram-акаунті.
Ольга згадала свої студентські роки - за словами 55-річної зірки, коли вона навчалася в театральній студії О. Довженка, то часто ходила на проби. Саме момент після одного з прослуховувань і зловив фотограф.
На фото юна Сумська зображена з розпущеним волоссям, легким макіяжем і закритими очима.
Ольга Сумська зачарувала архівним кадром себе 19-річної (фото: instagram.com/olgasumska)
"Це я стою замріяна, 19-річна студентка театрального на студії Довженка…Фотограф підловив гарний момент. Вийшла після кінопроби і загадую бажання. Я дуже часто ходила на проби тоді. Але режисери частіше на хороші ролі затверджували московських і прибатийських артисток... Але все одно завжди вірила в себе і була наполегливою. Та я і зараз така," - поділилася актриса.
Користувачі мережі в коментарях захопилися зовнішністю знаменитості і відзначили, що вона з роками лише гарнішає і завжди була красунею.
- Дуже гарна! Як і зараз
- Ви красуня. І з роками стаєте ще красивішою
- Справжня Украіночка! Красуня!!! Як завжди!
- Зараз ще краща і мудріша
- Краса невимовна
- Неймовірно! Ви прекрасні і тоді, і зараз
- Красива тоді, красива зараз. неймовірна Жінка
- Ви стали ще гарнішою з роками - от би всім так
- Красива, та ви і зараз така, тільки вже більш досвідченіша. Любимо
- Чарівна, приваблива, красунечка
- Юність прекрасна, ні з чим не порівнянна!
- Справжня українська красуня!!!
Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розчулила сімейними фото зі святкування 88-річчя мами.