Прекрасна і тоді і зараз: Ольга Сумська показала, як виглядала в 19 років

Народна артистка України Ольга Сумська вирішила показати, як виглядала на зорі своєї кар'єри, і зачарувала шанувальників архівним чорно-білим знімком.

Ольга згадала свої студентські роки - за словами 55-річної зірки, коли вона навчалася в театральній студії О. Довженка, то часто ходила на проби. Саме момент після одного з прослуховувань і зловив фотограф.

На фото юна Сумська зображена з розпущеним волоссям, легким макіяжем і закритими очима.

Ольга Сумська зачарувала архівним кадром себе 19-річної (фото: instagram.com/olgasumska)

"Це я стою замріяна, 19-річна студентка театрального на студії Довженка…Фотограф підловив гарний момент. Вийшла після кінопроби і загадую бажання. Я дуже часто ходила на проби тоді. Але режисери частіше на хороші ролі затверджували московських і прибатийських артисток... Але все одно завжди вірила в себе і була наполегливою. Та я і зараз така," - поділилася актриса.

Користувачі мережі в коментарях захопилися зовнішністю знаменитості і відзначили, що вона з роками лише гарнішає і завжди була красунею.