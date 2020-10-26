Прекрасна пара: Лілія Ребрик зворушила мережу ніжним знімком з чоловіком Андрієм Диким
Ведуча поділилася зворушливим постом
Лілія Ребрик не приховує свого щастя, знімками "дикої сімейки", як Ліля називає свою сім'ю, засипаний Instagram ведучої. Цього разу Лілія теж поділилася зворушливим романтичним фото з улюбленим чоловіком Андрієм Диким, пара разом виконала свій громадянський обов'язок - проголосувала.
Ведуча показала знімок, на якому вона ніжно притискається до коханого чоловіка, танцюриста Андрія Дикого, і робить селфі. Андрій сидить за кермом. Обидва одягнені по-осінньому: Ліля в светрі з високим горлом і плетеним кардіганом зверху, а Андрій - у куртці і кепці. Подружжя виглядає щасливими і радісно посміхається.
Щаслива "дика сімейка" (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)
В описі до фото зірка порадила всім вирушати гуляти, адже невідомо, скільки ще триватиме така чудова осінь. Фолловери подякували провідну і пораділи тому, як гармонійно виглядає Лілія та Андрій разом.
Нагадаємо, що нещодавно Лілія зізналася, що їй довелося пройти тестування на COVID-19, адже у її співведучого Анатолія Анатоліча були підозри на коронавирусну інфекцію. Ведуча зазначила, що день провела в ізоляції і не бачилася з рідними. І ось, нарешті, отримавши негативний результат, вся "дика сімейка" об'єдналася.