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Смачненька пара: Лілія Ребрик захопила романтичним фото з улюбленим чоловіком

Новость на русском → П'ятниця 23 жовтня 2020 08:31
Смачненька пара: Лілія Ребрик захопила романтичним фото з улюбленим чоловіком Лілія Ребрик (www.instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Лілія Ребрик щедро ділиться і фото, і секретами щасливого життя. Ведуча не втомлюється нагадувати своїм шанувальникам, щоб вони цінували чарівні моменти і не забували про здоровий спосіб життя. А на цей раз Лілія поділилася зворушливим романтичним фото з улюбленим чоловіком Андрієм Диким.

Смачненька пара: Лілія Ребрик захопила романтичним фото з улюбленим чоловікомЛілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)

На знімку Лілія та Андрій на прогулянці, судячи по верхньому одязі, вони насолоджуються теплими осінніми днями. Подружжя мило посміхається в камеру.

"Майже вихідний! Кайф... Погода так і шепоче: гуляйте, дихайте, насолоджуйтесь!", - написала Лілія.

"Лиличка, Ви чарівні", "Гарного дня, гарного відпочинку", "Прекрасна пара ", "Красуня", "Які ви смачненькі", - стали писати шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, Лілія Ребрик днями надихнула прихильників своїми осінніми луками, а тепер розповіла, як підняти настрій, якщо за вікном холодина. Ведуча написала цілий список у своєму Instagram, додавши, що з задоволенням виконала б усі пункти з нього.

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