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Прекрасна робота: Ешлі Грем оголилася і підкорила спортивною фігурою

Новость на русском → США, П'ятниця 23 квітня 2021 21:28
Прекрасна робота: Ешлі Грем оголилася і підкорила спортивною фігурою Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем показала фото з чергової рекламної кампанії. Цього разу дівчина знялася для відомого бренду Calvin Klein, продемонструвавши нижню білизну і своє розкішне тіло.

Фото і відео американська супермодель plus size запостила у своєму Instagram-блозі.

Ешлі приміряла білий топ і трусики з високою посадкою, а зверху накинула чорну вітровку. Образ доповнив бездоганний макіяж, який зробив очі більш виразними, а губи - чуттєвими. Волосся моделі було завите легкими пляжними хвилями і перекинуте на один бік.

Прекрасна робота: Ешлі Грем оголилася і підкорила спортивною фігуроюПрекрасна робота: Ешлі Грем оголилася і підкорила спортивною фігуроюЕшлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі, як завжди, постаралася, щоб фото були максимально природними. Тому не стала прибирати розтяжки та інші "недоліки". Вона стоїть перед камерою вільно і розслаблено. При цьому помітно, що модель, яка регулярно працює над своїм тілом у спортзалі, явно пострункішала і задоволена собою.

"Чудова", "Ешлі, що ти зі мною робиш", "Богиня", " Прекрасна!", "Це тіло", - пишуть багато. Також фанатів відзначили, що Грем стала набагато стрункішою.

Нагадаємо, Ешлі захоплюється йогою і спортом, п'є багато води і обожнює активний спосіб життя. До такого ж режиму вона привчила і чоловіка. Тепер парочка часто тренується разом.

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