Я приїжджаю на перерви: Остапчук поскаржився, що йому не дають бачити дітей

Український шоумен продовжує боротися за право бачити власних дітей

Володимир Остапчук і його колишня дружина Олена Войченко розійшлися, але так і не вирішили питання щодо дітей. Ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" стверджує, що колишня дружина неі дає йому бачитися з малюками і тому він повинен приїжджати до них на шкільних перервах.

Володимир опублікував у своєму Instagram відео, де показав, як приїхав погуляти з донькою під час шкільної перерви. Ведучий зазначив, що відразу став отримувати повідомлення в соцмережі від хейтерів, які коментують його прогулянку.

"В тому то і справа, що мені не дають бачитися з дітьми, вона (колишня дружина - ред.) навіть не спілкується про мною. Перерва - єдина можливість побачитися з дитиною. В інший час зі мною не хочуть спілкуватися", - розповів знаменитість на відео.

Нагадаємо, що в програмі "Українські сенсації" екс-дружина Остапчука сказала, що він хотів вкрасти у неї дітей. Зокрема, він приїхав в дитячий садочок і намагався забрати сина в невідомому напрямку. В Instagram-stories ведучого запитали, чи це правда?

"Господи, що ви несете!", - обурився Володимир.

Володимиру Остапчуку не дають бачитися з дітьми

Нагадаємо, що пара Остапчука та Войченка прожила в шлюбі 12 років, у них є двоє дітей. Зараз Володимир одружився на нотаріусі Христині і заявляє, що щасливий у шлюбі, але хоче бачити власних дітей.

Як ми раніше писали, нова дружина Остапчука різко відповіла його колишній дружині.