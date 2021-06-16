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Приходила нажахана: Фролова розповіла про страшний булінг, який коштував їй здоров'я

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Середа 16 червня 2021 15:39
Приходила нажахана: Фролова розповіла про страшний булінг, який коштував їй здоров'я Василиіса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Автор: Lite

Василіса Фролова - успішна модель і популярна телеведуча, дівчина без комплексів, відкрита і товариська. Але так було не завжди. Майбутній зірці довелося пережити цькування в шкільні роки, яке негативно відбилася на її здоврів'ї. Зараз вона виховує маленького сина Родіона, який став одночасно несподіваним і довгоочікуваним подарунком.

В інтерв'ю для Анни Олицької та її YouTube-каналу "Олицька" вона згадала, які жахи переживала в шкільні роки, живучи в рідному Харкові.

"У мене були розлади психічного, фізичного характеру. Я приходила зі школи в жаху - така забита. Мене не тролив, не буллив тільки ледачий. Я була дуже забитою, закомплексованою дитиною. Ми були дуже бідними, з неповноцінної сім'ї (у мене тато помер, коли мені було 4 роки), я не могла постояти за себе", - згадує телезірка.

У підлітковому віці дівчинка була високою і худою, її обзивали і дражнили не тільки ровесниці, а й страшекласниці. Школярка так нервувала і переживала, що у неї почалися проблеми зі здоров'ям і навіть розлади травного тракту.

Приходила нажахана: Фролова розповіла про страшний булінг, який коштував їй здоров'я

В юності Василыса пережила булінг (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Наді мною знущалися старшокласницы-дівчата, дуже грубо і боляче, починаючи років з 12 років. Могли выддубасити, забруднити одяг, викинути портфель за вікно. Вони мене чекали за рогом, не давали пройти", - розповіла про пережите цькування в шкільні роки ведуча.

Переломним моментом став фотосет, організований для майбутньої моделі і ведучої її мамою. Це дало старт її модельній кар'єрі, а з нею прийшла і впевненість у собі. Потім дівчинка перевелася в гімназію, куди вже прийшла в статусі місцевої зірки – вона посіла друге місце в конкурсі "Королева Харкова".

"18 конкурсів краси міжнародних, я навіть не була на випускному в Харкові. Потім Париж і, в підсумку, розважальний телек", - розповіла про зліт кар'єри Василыса.

Василіса розповіла про цькування і знущання в шкільні роки

Нагадаємо, що раніше Василіса Фролова продемонструвала фігуру в білизні через три місяці після пологів.

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