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Приходили до керівництва і просили: переможниця "Танців з зірками 2020" зробила зізнання про закулісся шоу

Новость на русском → Субота 05 грудня 2020 21:26
Приходили до керівництва і просили: переможниця "Танців з зірками 2020" зробила зізнання про закулісся шоу Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Lite

Санта зізналася, що не очікувала отримати перемогу на проекті

Переможниця проекту "Танці з зірками 2020" Санта Дімопулос щаслива, що зважилася взяти участь у шоу, хоч цей експеримент дався їй непросто – виснажливі репетиції на знос, хвилювання і травми не змогли зупинити знаменитість. Своїми спогадами та враженнями від участі, а також несподіваними подробицями зірка поділилася в інтерв'ю для INSIDER.UA.

Санта зазначила, що давно мріяла про участь у самому танцювальному проекті країни. Але вирішити на цей крок було непросто. Чоловік зірки, бізнесмен Ігор Кучеренко, і син Даніель переконували її взяти участь, але їй було складно вийти із зони комфорту. Все ж вона погодилася на авантюру, але не очікувала, що буде так важко в процесі участі.

"Ми працювали в шаленому режимі: почалося все з того, що репетиції займали декілька годин в день і я навіть встигала протягом дня додатково позайматися спортом, вважаючи, що зможу дотримуватися найголовніших пунктів мого звичайного режиму", – поділилася своїми очікуваннями Санта.

Приходили до керівництва і просили: переможниця &quot;Танців з зірками 2020&quot; зробила зізнання про закулісся шоу

Санта і Макс працювали на знос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Замість цього їй довелося буквально жити в залі. Далеко не всі учасники змогли витримати виснажливий ритм.

"Насправді навантаження було настільке велике, що деякі з нас ще на початку проекту самі підходили до керівників шоу і просили вивести їх з "Танців з зірками". Було все: і сльози, і емоційні зриви", – згадує зірка.

Санта зізналася, що перемога була для неї величезною несподіванкою. "Я в принципі йшла заради процесу, адже саме всі ці речі, які відбуваються з нами щодня, і є наше життя! Коли ставало особливо важко, саме ця думка допомагала підбадьоритися – усвідомлено ми вибираємо самі, як ставитися до того, що відбувається, і коли з тобою відбувається щось таке яскраве, то навіть у моменти крайньої втоми потрібно отримувати задоволення, адже це мить вже не повториться", - поділилася своєю мотиваційною схемою знаменитість

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос зізналася в тому, що перехворіла коронавірусом.

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