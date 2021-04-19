Приходько похвалилася розкішним Lexus за 1,5 млн і висловилася про "цікаві" заняття в авто

Анастасія Приходько після зізнання про те, що стала мамою втретє охоче ділиться з шанувальниками новинами і одкровеннями. Так, артистка знову вирішила повернутися на сцену . Також співачка дозволила провести ревізію свого авто і поділилася деякими вельми пікантними і раніше невідомими подробицями про себе.

На сторінці в Instagram Анастасія опублікувала сюжет з програми "Неймовірна правда про зірок" на каналі "СТБ".

Співачка впевнено водить Lexus 570. За її словами, на момент покупки ціна престижної іномарки становила 58 000 доларів (близько 1,5 млн. грн.). Але авто – не особистий транспорт Анастасії, а їх сімейне майно з чоловіком на двох.

"Це спільна машина нашій родині. Я завжди з чоловіком по його справах, а він зі мною – по моїм", - розповіла про тонкощі користування авто співачка.

Всередині Lexus'а – шкіряний салон і чистота, а все тому, що за цим пильно стежить чоловік артистки.

"У мене чоловік такий, що не любить, щоб в машині було щось зайве. У нього на першому місці, щоб було акуратно, а я не та жінка, яка все розкидає", – зізналася Приходько.

У барадачке у зірки можна знайти тільки все потрібне і корисне: маски, антисептики, вологі серветки і навіть гумку для волосся, яку вона поспішила прибрати – щоб чоловік не сердився.

Анастасія зізнається, то її "послужному списку" є один штраф, який вона, звичайно ж, сплатила. У співачки є свій рецепт, як уникнути гніву поліцейського патруля. У машині знаменитості лежать її фото для важливих цілей.

"Це ще мої старі картки для автографів, щоб мене відпустили, коли хочуть виписати штраф", - з посмішкою заявила Анастасія.

Співачка відповіла і на пікантне питання: чи був у неї секс в авто? Вона зашарілася і стала заперечувати інтим в салоні машини.