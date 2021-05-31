Приходько здивувала стрімким схудненням після пологів і розкрила свій секрет
Анастасія Приходько, яка в березні стала мамою втретє, зізналася, чому до останнього приховувала вагітність і розкрила правду лише після народження сина.
В інтерв'ю ведучій Каті Осадчій для програми "Світське життя" артистка чесно зізналася, що дуже переживала всю вагітність і намагалася, щоб ніхто не здогадався про її цікаве положення. Навіть від рідних вона тримала новину в секреті.
"Мені 33 роки, я хвилювалася, що щось піде не так, чи зможу я народити. Я плакала постійно, у мене такий гормональний фон був, дуже сильно переживала. І я приховала це від усіх, від близьких. У мене нікого не було вдома, ніхто до мене не приходив", - розповіла Анастасія.
До слова, під час вагітності співачка ризикнула взяти участь у гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" і протрималася практично до самого фіналу. Саме тоді шанувальники проекту і помітили, що "Бабка" (саме під цим костюмом ховалася співачка) вагітна. Тоді артистка відповіла ухильно і постаралася приховати своє цікаве положення від громадськості. І навіть після пологів вона якийсь час не поспішала ділитися новиною.
Цікаво, що на момент підписання контракту для участі у масштабному проекті, Настя ще не знала, що чекає малюка.
Анастасія підкорила стрункими формами після третіх пологів
До слова, Настя розсекретила свою поточну вагу і здивувала Катю Осадчу. Так, в пологовий будинок вона їхала з вагою 70 кг, а через два місяці після пологів схудла до 54 кг!
"Я на спеціальній дієті для грудного вигодовування. Я пам'ятаю, які я робила помилки під час грудного вигодовування з другою дитиною, і зараз роблю все по табличці", - зізналася багатодітна мама.
Нагадаємо, що раніше Анастасія Приходько зворушила відео з маленьким синочком Лукою.