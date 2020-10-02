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Приходжу в себе: Злата Огневич розговорилася про хворобливе розставання з хлопцем

Новость на русском → П'ятниця 02 жовтня 2020 16:33
Приходжу в себе: Злата Огневич розговорилася про хворобливе розставання з хлопцем Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Співачка зізналася, що їй було дуже складно знову почати довіряти людям

Українська співачка Злата Огневич рідко говорить про своє особисте життя, вважаючи за краще обговорювати творчість, секрети краси і подібні теми. Проте зірка все ж трохи розговорилася і зізналася, що її серце вільне.

За словами артистки, рік тому вона дуже важко розсталася з хлопцем і зараз вона продовжує приходити в себе. Про це Злата розповіла "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" за лаштунками "Місіс Україна International – 2020".

Дівчині було непросто знову навчитися довіряти.

"У мене немає коханого, я відпочиваю від минулих відносин. І я дуже багато над собою працювала цей рік, щоб знову почати довіряти людям. Тому що у мене був дуже болісний розрив з моїм колишнім хлопцем", – поділилася Огневич.

Приходжу в себе: Злата Огневич розговорилася про хворобливе розставання з хлопцем

Злата Огневич пережила непростий період в особистому житті (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Виконавиця зізналася, що потроху оговтується після нелегкого періоду в житті і навіть відчуває готовність до нових відносин.

"Я можу сказати, що тільки рік пройшов, тільки зараз починаю відчувати в собі якесь бажання знову впустити в своє життя чоловіка", – зізналася Злата.

Нагадаємо, раніше Злата Огневич поділилася секретами краси і розповіла, що дає їй життєву енергію. Так, співачка дуже любить заняття спортом.

До речі, Злата Огневич похвалилася пружним пресом в стильному total white образі.

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