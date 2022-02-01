"Прикрийся": репер дорікнув Мадонні

На днях Мадонна опублікувала в Інстаграм серію знімків біля розкішного авто, для яких позувала в відвертих позах.

Неллі залишив коментар до фото Мадонни, де вона лежала на машині, а також була знята в чорній спідній білизні, колготках у сіточці та куртці з вишивкою. "Деякі речі краще не виставляти напоказ, а залишати прикритими", — дорікнув поп-зірці виконавець.

Мадонна зробила відверту фотосесію (Instagram: Madonna)

Шанувальники співачки поспішили стати на захист кумира. "Ти себе чуєш? На дворі 2022 рік. Це 63-річна жінка, яка буквально успішніша за всіх вас і має достатньо життєвого досвіду, щоб приймати власні рішення, коли справа стосується її іміджу", - прокоментував один із шанувальників знімок володарки Греммі.

Мадонна на капоті авто (фото: Instagram/ Madonna)

"Якщо автора рядків "Тут стає жарко, так що зніми весь одяг", спровокувала фотографія сідниць Мадонни, просто знай, чувак, ми сміємося над твоєю лицемірною нісенітницею", - пожартував інший.

Знайшлися і ті, хто вирішив, що Мадонна переборщила з філерами і пластикою тіла. Тим не менше вони запевнили, що завжди любитимуть співачку, незважаючи на природне старіння.

Мадонна одягла чорну кепку, позуючи з розкішним автомобілем (фото:Instagram/Madonna)

Це не перший випадок, коли знаменитість публічно висловила невдоволення фотографіями Мадонни в її Інстаграмі. Репер 50 Cent нещодавно висміяв ще одну серію її відвертих знімків у спідній білизні.