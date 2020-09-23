Приклад для наслідування! Софія Ротару зворушила рідкісним фото з чоловіком

В шлюбі артисти були з 1968 по 2002 роки

Софія Ротару показала архівний знімок разом зі своїм покійним чоловіком Анатолієм Євдокименком, який помер 18 років тому. Чорно-біле фото з легендарною українською співачкою і народним артистом України викликало захват у мережі.

Сімейний кадр 73-річна Ротару опублікувала у своєму Instagram на річницю шлюбу зі своїм обранцем.

"Є вічна Любов..." - підписала кадр співачка і Герой України. Це назва пісні з репертуару Ротару, музику до якої написав Євген Ширяєв, а слова - Василь Федоров. Композиція прозвучала у фільмі "Вас запрошує Софія Ротару" (1985).

На фото Софія Михайлівна - на передньому плані. Артистка обернулася через плече і дивиться в об'єктив камери. Її чоловік Анатолій Кирилович стоїть за Ротару на задньому плані.

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Артисти одружилися 22 вересня 1968 року. Євдокименко був режисером-постановником практично всіх концертних програм Ротару. Від шлюбу 24 серпня 1970 року народився син Руслан, який також пішов по стопах батьків і пов'язав життя з музикою - зараз він музичний продюсер. Анатолій Євдокименко помер 23 жовтня 2002 року в результаті інсульту у віці 60 років. Він похований на Байковому кладовищі в Києві.

Чуттєвий знімок відразу ж зібрав безліч коментарів шанувальників артистки та захоплених відгуків.

Якби тільки знали, як я з вами згодна.

Софія, ви наділені рідкісним даром - бути вірною своїм коханим, і, головне самій собі. Це дуже важливо, не зраджувати собі самій. Залишатися собою в будь-яких ситуаціях. Люблю вашу творчість, ваш неповторний, чудовий голос. Удачі вам у всьому!

Софія Ротару, ви супер! Ваші пісні так і просяться, щоб їх наспівували і під них танцювали... Сам особисто неодноразово їх наспівував. Голос дзвінкий ваш, це божественно! А краса ваша це чарівництво. Загалом живіть, творіть і радуйте нас своїми новими піснями, а ми вас підтримаємо міцним духом!

Прекрасна пісня, чудові вірші!

Приклад для наслідування! Царство небесне Анатолію Кириловичу

Найкрасивіша жінка

Рідкісний кадр. Раніше його не зустрічала. Спасибі за добру публікацію і пам'ять.

Відео: Софія Ротару - "Є вічна Любов..."

Раніше ми писали про те, що Софія Ротару на ювілеї сина підкорила квітучим зовнішнім виглядом.

Нагадаємо, раніше внучка Софії Ротару поділилася фото з відзначення 73-річчя співачки.