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Принц Гарі і Меган Маркл вирішили покинути соцмережі: з чим це пов'язано

Новость на русском → Неділя 10 січня 2021 16:22
Принц Гарі і Меган Маркл вирішили покинути соцмережі: з чим це пов'язано Принц Гарі і Меган Маркл (фото: instagram.com/meghanmarkle_official)
Автор: Роман Мирончук

Принц Гарі і Меган Маркл відмовилися від соціальних мереж і більше не будуть використовувати такі платформи, як Twitter і Facebook. Герцог і герцогиня Сассекські також не планують використовувати соцмережі для свого нового благодійного фонду Archewell Foundation.

Крім того, малоймовірно, що вони повернуться в соцмережі. Про це The Times розповіло близьке до пари джерело.

За його словами, в соцмережах Принц Гарі і Меган Маркл зіткнулися з великим потоком ненависті. Меган також говорили про неймовірний досвід онлайн-троллінгу.

Варто зазначити, що у пари є ще аккаунт в Instagram, де зібралося 10,4 мільйона фоловерів. Але з 30 березня 2020 року Герцог і герцогиня Сассекські перестали його вести і подякували всій онлайн-спільноті за підтримку.

Нагадаємо, зведена сестра Меган Маркл написала книгу, в якій буде неприємна правда про дружину принца Гаррі. За словами Саманти, її мемуари "Щоденник сестри принцеси Пуши. Частина 1" будуть мати ефект "вибуху бомби".

У книзі буде "багато незручної правди" про Меган Маркл. При цьому королівської сім'ї книга повинна сподобатися.

Саманта - старша дочка 76-річного Томаса Маркла. Вона завжди активно критикувала Меган, якось назвавши її "дрібної соціальною альпіністкою" і "ласою на рудоволосих".

Раніше розкрилася правда про ворожнечу Меган Маркл з голлівудською зіркою Дженніфер Еністон.

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