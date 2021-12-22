Принц Гаррі мріяв про Холлі Беррі, а Різ Уізерспун - про Джонні Деппа: в кого були закохані знаменитості в юності
Перші юнацькі закоханості найчастіше пов'язані з недосяжними зірками сцени або кіно. Причому це стосується всіх без винятку, включаючи знаменитостей.
Через роки багато хто з них зізнаються в таємній пристрасті до своїх колег. Список найнесподіваніших симпатій – нижчий.
Принц Гаррі завжди був небайдужий до смаглявих красунь. Його юнацькою любов'ю була Холлі Беррі, про що він неодноразово зізнавався в інтерв'ю.
Актриса завжди була мрією принца (фото: instagram.com/halleberry)
Різ Уізерспун без сорому видала свою любов до Джонні Деппа, коли відповідала на питання MTV.
Джонні не залишив байдужою навіть Різ (фото: instagram.com/halleberry)
Аріана Гранде обожнювала Джима Керрі.
Дівчина була без розуму від Джима Керрі (фото: instagram.com/arianagrande)
Виявляється, любителька солодких блондинів Селена Гомес у шкільні роки не спала ночами через брюнета Біллі Крудапа.
Співачці навіть вдалося попрацювати з кумиром (фото: instagram.com/selenagomez)
Брітні Спірс була в захваті від Бреда Пітта, і досі любить усім нагадувати про це.
В юності Брітні любила Пітта (фото: instagram.com/britneyspears)
Мерилін Менсон був підкорений епатажною королевою поп-сцени Мадонною.
Мадонна вразила Меріліна (фото: instagram.com/madonna)
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