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Принц Гаррі мріяв про Холлі Беррі, а Різ Уізерспун - про Джонні Деппа: в кого були закохані знаменитості в юності

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Середа 22 грудня 2021 19:25
Принц Гаррі мріяв про Холлі Беррі, а Різ Уізерспун - про Джонні Деппа: в кого були закохані знаменитості в юності Принц Гаррі і Холлі Беррі (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Перші юнацькі закоханості найчастіше пов'язані з недосяжними зірками сцени або кіно. Причому це стосується всіх без винятку, включаючи знаменитостей.

Через роки багато хто з них зізнаються в таємній пристрасті до своїх колег. Список найнесподіваніших симпатій – нижчий.

Принц Гаррі завжди був небайдужий до смаглявих красунь. Його юнацькою любов'ю була Холлі Беррі, про що він неодноразово зізнавався в інтерв'ю.

Принц Гаррі мріяв про Холлі Беррі, а Різ Уізерспун - про Джонні Деппа: в кого були закохані знаменитості в юностіАктриса завжди була мрією принца (фото: instagram.com/halleberry)

Різ Уізерспун без сорому видала свою любов до Джонні Деппа, коли відповідала на питання MTV.

Принц Гаррі мріяв про Холлі Беррі, а Різ Уізерспун - про Джонні Деппа: в кого були закохані знаменитості в юності

Джонні не залишив байдужою навіть Різ (фото: instagram.com/halleberry)

Аріана Гранде обожнювала Джима Керрі.

Принц Гаррі мріяв про Холлі Беррі, а Різ Уізерспун - про Джонні Деппа: в кого були закохані знаменитості в юностіДівчина була без розуму від Джима Керрі (фото: instagram.com/arianagrande)

Виявляється, любителька солодких блондинів Селена Гомес у шкільні роки не спала ночами через брюнета Біллі Крудапа.

Принц Гаррі мріяв про Холлі Беррі, а Різ Уізерспун - про Джонні Деппа: в кого були закохані знаменитості в юностіСпівачці навіть вдалося попрацювати з кумиром (фото: instagram.com/selenagomez)

Брітні Спірс була в захваті від Бреда Пітта, і досі любить усім нагадувати про це.

Принц Гаррі мріяв про Холлі Беррі, а Різ Уізерспун - про Джонні Деппа: в кого були закохані знаменитості в юностіВ юності Брітні любила Пітта (фото: instagram.com/britneyspears)

Мерилін Менсон був підкорений епатажною королевою поп-сцени Мадонною.

Принц Гаррі мріяв про Холлі Беррі, а Різ Уізерспун - про Джонні Деппа: в кого були закохані знаменитості в юності

Мадонна вразила Меріліна (фото: instagram.com/madonna)

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