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Принц Гаррі святкує день народження - яскраві фото онука Єлизавети II

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США, Середа 15 вересня 2021 15:35
Принц Гаррі святкує день народження - яскраві фото онука Єлизавети II Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Сьогодні, 15 вересня, принц Гаррі відзначає 37-й день народження. Незважаючи на скандальну репутацію і непростий характер, герцог, як і раніше, залишається улюбленим онуком Єлизавети II.

А тому він отримав коротке і ємне привітання в офіційному акаунті королеви, а також від інших членів своєї знаменитої династії. На сторінках багатьох з них з'явилися зворушливі спільні фото і колажі.

Не менше любові посилають братові принца Уільяма і шанувальники по всьому світу. Мережа сьогодні буквально вибухнула привітаннями для принца Гаррі і публікаціями його фото. На честь такої події пропонуємо і ми згадати найяскравіші фото принца Гаррі і його дружини Меган Маркл з дітьми.

Принц Гаррі святкує день народження - яскраві фото онука Єлизавети IIПринц Гаррі святкує день народження - яскраві фото онука Єлизавети IIПринц Гаррі святкує день народження - яскраві фото онука Єлизавети IIПринц Гаррі святкує день народження - яскраві фото онука Єлизавети IIПринц Гаррі святкує день народження - яскраві фото онука Єлизавети IIПринц Гаррі святкує день народження - яскраві фото онука Єлизавети IIПринц Гаррі святкує день народження - яскраві фото онука Єлизавети IIПринц Гаррі святкує день народження - яскраві фото онука Єлизавети IIПринц Гаррі святкує день народження - яскраві фото онука Єлизавети IIПринц Гаррі святкує день народження - яскраві фото онука Єлизавети IIПринц Гаррі святкує день народження - яскраві фото онука Єлизавети IIПринц Гаррі святкує день народження - яскраві фото онука Єлизавети IIПринц Гаррі святкує день народження - яскраві фото онука Єлизавети IIПринц Гаррі і Меган Маркл з Арчі (фото: Getty Images; instagram.com/sussexroyal)

Раніше ми писали про найстильніші виходи принца Уільяма з Кейт Міддлтон на честь його 39-річчя.

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