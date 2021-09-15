Принц Гаррі святкує день народження - яскраві фото онука Єлизавети II

Сьогодні, 15 вересня, принц Гаррі відзначає 37-й день народження. Незважаючи на скандальну репутацію і непростий характер, герцог, як і раніше, залишається улюбленим онуком Єлизавети II.

А тому він отримав коротке і ємне привітання в офіційному акаунті королеви, а також від інших членів своєї знаменитої династії. На сторінках багатьох з них з'явилися зворушливі спільні фото і колажі.

Не менше любові посилають братові принца Уільяма і шанувальники по всьому світу. Мережа сьогодні буквально вибухнула привітаннями для принца Гаррі і публікаціями його фото. На честь такої події пропонуємо і ми згадати найяскравіші фото принца Гаррі і його дружини Меган Маркл з дітьми. Принц Гаррі і Меган Маркл з Арчі (фото: Getty Images; instagram.com/sussexroyal) Синові принца Гаррі і Меган Маркл-2 роки: найцікавіші факти з життя Арчі