Принц Гаррі возз'єднався з сім'єю, Данилко розповів про проблеми зі здоров'ям: топ гучних новин тижня

Минулого тижня світ сколихнули кілька гучних новин, головною з яких стали похорон принца Філіпа. Сумна подія нарешті примирила всіх членів сім'ї і, зокрема, принців Гаррі та Уільяма, які не могли знайти спільну мову вже давно.

Які ще зірки змусили говорити про себе минулого тижня, читайте нижче.

Принц Гаррі і принц Уільям нарешті порозумілися

У минулі вихідні відбувся похорон принца Філіпа, герцога Единбурзького. На церемонії зібралися всі члени королівської сім'ї, включаючи королеву Великобританії Єлизавету II, принца Уільяма з Кейт Міддлтон, принца Чарльз із дружиною Каміллою, принцесу Беатріс і її чоловіка Едуардо Мапелли-Моцци... А також принца Гаррі, який прибув на сумний захід без своєї вагітної дружини Меган Маркл і до якого була прикута увага преси.

Принц Гаррі, принц Уільям і Кейт Міддлтон поспілкувалися після похорону Філіпа (фото: PIXEL8000 / sky news)

Шанувальників королівської сім'ї цікавило, як буде спілкуватися з рідними принц Гаррі після скандального інтерв'ю. Зокрема, з принцом Уільямом, відносини з яким давно зіпсувалися. Але виявилося, брати легко можуть знайти спільну мову, якщо того вимагають обставини. Незважаючи на те що Гаррі та Уільям стояли на похоронах окремо, від папараці не сховалося їх дуже миле спілкування після церемонії. Довгоочікувана розмова між братами задокументована у короткому ролику. Нагадаємо, до цього принци намагалися налагодити спілкування ще в березні, але розмова вийшла "непродуктивною", за словами подруги Меган Маркл, Гейл Кінг.

До речі, виявилося, що Меган Маркл мала особливі почуття до покійного принцу Філіпу, між ними були "особливі відносини". Скандальна герцогиня готова була залишити всі розбіжності позаду і разом з усією родиною попрощатися з герцогом. Але в результаті через вагітність і небажання створювати ажіотаж навколо своєї персони на такому важкому для всіх заході, залишилася в США.

У Андрія Данилка серйозні проблеми зі здоров'ям

Андрій Данилко, який став одним із зіркових детективів на шоу "Маска", виявляється, серйозно хворий. Про самопочуття артиста розповів у програмі "Зірковий шлях" його продюсер Юрій Нікітін. Як він висловився, Данилко має "більш серйозні проблеми зі здоров'ям, ніж це може здатися" і над ними працює "велика група фахівців" не тільки з України, але й з інших європейських країн.

Тим не менш, у порівнянні з депресіями, які у нього були після 2007-го року, співак вже знаходиться в прекрасній формі. "Дуже довгий час він зовсім не міг творити і генерувати, нічого не міг робити, виступати", - відверто розповів Нікітін.

Також продюсер порадував і хорошими новинами: скоро VERKA SERDUCHKA відзначить 30-річчя своєї творчої діяльності, підготувавши низку яскравих і знакових проектів для фанатів.

Виступ Вєрки Сердючки на шоу "Маска" (фото: прес-служба телеканалу "Україна")

Jerry Heil залишає Україну

Співачка Jerry Heil, яка в рекордні терміни завоювала любов українських глядачів, схоже, має намір їх залишити. Популярна виконавиця найближчим часом переїжджає до США, щоб почати навчання і підкорювати нові вершини. Про плани Яни Шемаєвої (справжнє ім'я артистки) розповів продюсер компанії Secret Service Entertainment Agency Михайло Ясинський.

Jerry Heil зібралася в США (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Вона дорослішає і розвивається швидше, ніж змінюється соціум навколо. Тому ми прийняли рішення, що Jerry Heil відправиться в США на навчання в Берклі (Каліфорнійський університет в Берклі - ред.) на композиторське відділення, побувати в тому середовищі з музикантами, композиторами, продюсерами, сонграйтерами", - поділився продюсер.

При цьому він не впевнений, що Jerry Heil після навчання повернеться, тому що її таланту цілком вистачить, щоб стати зіркою світового масштабу.

"Jerry Heil - людина унікального обдарування, яка може домогтися успіху набагато більшого, ніж ми можемо собі уявити", - підсумував Ясинський.