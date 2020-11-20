Принц Вільям виявився втягнутий в найгучніший сандал з його матір'ю принцесою Діаною

Принц Вільям висловився про скандальне інтерв'ю його матері

Принц Вільям висловив свою думку з приводу розслідування того самого відвертого інтерв'ю його матері принцеси Діани. Так, нещодавно брат королівської особи Чарльз Спенсер ініціював розслідування, як журналісту Мартіну Баширу вдалося вивудити з Діани таємниці королівської сім'ї.

Син Леді Ді Вільям заявив в інтерв'ю People, що розслідування BBC повністю підтримує.

Герцог Кембриджський назвав розслідування скандального інтерв'ю "кроком у правильному напрямку".

"Незалежне розслідування - це крок у правильному напрямку. Воно має допомогти встановити істину, що стоїть за діями, які призвели до інтерв'ю Panorama, і наступним рішенням, прийнятим співробітниками BBC в той час..." - заявив Вільям.

Нагадаємо, що у 1995 році принцеса Діана дала інтерв'ю каналу BBC (BBC Panorama interview), в якому вперше розкрила кризу свого особистого життя. Тоді на весь світ прогриміла новина про те, що Чарльз Діану ніколи не любив, через що вона була дуже нещасна.

В інтерв'ю Діана розсекретила коханку Чарльза Каміллу і зізналася в проблемах зі здоров'ям. Тепер же брат принцеси вважає, що журналіст Мартін Башир змусив Діану розповісти про це.

Для довідки: 29 липня 1981 року Діана Френсіс Спенсер вийшла заміж за принца Чарльза. 28 серпня 1996-го вони розлучилися. Після розлучення Діана була позбавлена права називатися членом королівської родини, але титул принцеси Уельської за нею був збережений.

До речі, нещодавно дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон розлютила британців своєю поведінкою.

Раніше ми писали, що діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма не ладнають один з одним.