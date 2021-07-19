Як принцеса: вагітна Осадча похвалилася сукнею-вишиванкою за 76 тисяч гривень
Катя Осадча, незважаючи на вагітність, активно працює - так, на минулих вихідних вона з чоловіком Юрієм Горбуновим вела захід у розкішному заміському комплексі під Львовом. Зірка не упустила нагоди зробити ефектні фото і з'явилася в розкішній сукні-вишиванці.
Знімками, на яких вона демонструє елегантну сукню від українського дизайнера Юлії Магдич, ведуча поділилася в Instagram.
Осадча позувала на тлі мальовничого озера в розкішній вишитій сукні оливкового кольору і з об'ємними рукавами, вартість якої становить 2820 доларів - понад 76 тисяч гривень.
Стильний лук Катя доповнила білими балетками і масивним обідком відомого українського дизайнера Руслана Багінського,
Зірка зробила нюдовий макіяж з акцентом на очі і зібрала волосся в акуратний пучок.
Катя Осадча підкорила образом у вишитій сукні (фото: instagram.com/kosadcha)
"Вихідні були насиченими, але попереду не менш насичений тиждень", - підписала кадри Осадча.
Шанувальник оцінили лук ведучої і засипали її компліментами, порівнюючи з принцесою.
- Краса
- Катерина шикарна
- Чудова сукня
- Неймовірна краса!
- Неймовірно красива вишивка
- Катя як завжди прекрасна
- Шикарний наряд!
- Яка ж ви красива
- Катя, чудові в цьому образі!
- Неймовірна сукня, вам дуууже пасує!!!
- Ви чарівна!!!!!!
- Дуже гарне вбрання
- Справжня україночка
- Як принцеса
Нагадаємо, раніше вагітна Осадча показала фігуру в купальнику і спровокувала чутки про те, що у неї буде дівчинка.