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Як принцеса: вагітна Осадча похвалилася сукнею-вишиванкою за 76 тисяч гривень

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Понеділок 19 липня 2021 16:29
Як принцеса: вагітна Осадча похвалилася сукнею-вишиванкою за 76 тисяч гривень Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Катя Осадча, незважаючи на вагітність, активно працює - так, на минулих вихідних вона з чоловіком Юрієм Горбуновим вела захід у розкішному заміському комплексі під Львовом. Зірка не упустила нагоди зробити ефектні фото і з'явилася в розкішній сукні-вишиванці.

Знімками, на яких вона демонструє елегантну сукню від українського дизайнера Юлії Магдич, ведуча поділилася в Instagram.

Осадча позувала на тлі мальовничого озера в розкішній вишитій сукні оливкового кольору і з об'ємними рукавами, вартість якої становить 2820 доларів - понад 76 тисяч гривень.

Стильний лук Катя доповнила білими балетками і масивним обідком відомого українського дизайнера Руслана Багінського,

Зірка зробила нюдовий макіяж з акцентом на очі і зібрала волосся в акуратний пучок.

Як принцеса: вагітна Осадча похвалилася сукнею-вишиванкою за 76 тисяч гривеньЯк принцеса: вагітна Осадча похвалилася сукнею-вишиванкою за 76 тисяч гривень

Катя Осадча підкорила образом у вишитій сукні (фото: instagram.com/kosadcha)

"Вихідні були насиченими, але попереду не менш насичений тиждень", - підписала кадри Осадча.

Шанувальник оцінили лук ведучої і засипали її компліментами, порівнюючи з принцесою.

  • Краса
  • Катерина шикарна
  • Чудова сукня
  • Неймовірна краса!
  • Неймовірно красива вишивка
  • Катя як завжди прекрасна
  • Шикарний наряд!
  • Яка ж ви красива
  • Катя, чудові в цьому образі!
  • Неймовірна сукня, вам дуууже пасує!!!
  • Ви чарівна!!!!!!
  • Дуже гарне вбрання
  • Справжня україночка
  • Як принцеса

Нагадаємо, раніше вагітна Осадча показала фігуру в купальнику і спровокувала чутки про те, що у неї буде дівчинка.

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Катя Осадча образ ведущая
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