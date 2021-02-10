Принцеса Євгенія рада, що її новонароджений син не отримає титули: може обернутися прокляттям

Нещодавно стало відомо про поповнення у британській королівській сім'ї - онука Єлизавети II, принцеса Євгенія, вперше стала мамою. Інсайдер розповів, як ставиться принцеса до того, що її син не отримає титулів.

Про радісну подію повідомили самі батьки, виклавши на сторінці Євгенії в мережі Instagram чорно-білий зворушливий знімок. На ньому батьки тримають крихітну ручку новонародженого сина. До речі, цим постом принцеса порушила королівський протокол і традицію. Але Євгенія не прагне до їх чіткого дотримання.

Син принцеси і її чоловіка Джека Бруксбенка стане четвертим правнуком королеви і 11-м в черзі на королівський престол. Хлопчик вагою 3.600 кг з'явився на світ в 08:55 годині ранку за лондонським часом у лікарні Portland. Там же народжувала в свій час і Меган Маркл.

Принцеса Євгенія з чоловіком показали перше фото сина (фото: instagram.com/princesseugenie)

Дитина принцеси Євгенії не отримає власний титул. Але сама молода мама цим анітрохи не засмучена. Навіть навпаки - вона вважає подібні привілеї чимось на зразок "прокляття". За словами інсайдера, внучка британської королеви завжди мріяла про звичайне життя для сім'ї. Для Євгенії і Джека Бруксбенка титули не грають ніякої ролі, головне, щоб дитина був здорова і щаслива.

"Євгена прекрасно знає, що титул може обернутися прокляттям, хоча може бути і благословенням. Однак вони з чоловіком хочуть, щоб їх діти жили звичайним життям і самі заробляли на свої потреби", - розповіло джерело з близького оточення сім'ї.