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Принцеса: Надя Дорофєєва підкорила рідкісним виходом у жіночному вбранні

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Київ, П'ятниця 03 вересня 2021 13:31
Принцеса: Надя Дорофєєва підкорила рідкісним виходом у жіночному вбранні Надя Дорофєєва (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Dorofeeva (Надя Дорофєєва) зазвичай віддає перевагу зручному одягу в спортивному стилі. Однак днями зірка відвідала презентацію парфумів у Києві в ефектній і жіночній сукні від українського дизайнера Наді Дзяк.

Фото і відео з заходу артистка поділилася у своєму Instagram.

Для світського виходу Надя вибрала оригінальне зелене міні-плаття з довгими рукавами і об'ємними воланами по всій довжині. Один з них ефектно спускається збоку по стегну.

Стильний лук Дорофєєва доповнила синіми туфлями-човниками на підборах. Волосся вона зібрала в пучок, залишивши пасма біля обличчя, а також зробила ніжний макіяж з коричневою помадою.

Принцеса: Надя Дорофєєва підкорила рідкісним виходом у жіночному вбранніПринцеса: Надя Дорофєєва підкорила рідкісним виходом у жіночному вбранні

"Моє життя - це вічні поїздки, тому помітити мене в чомусь жіночному можна вкрай рідко! Сьогодні не змогла втриматися, щоб не зробити собі маленьке свято і вийти в сукні на презентацію нового аромату. Що ви вибираєте частіше: комфорт або стиль?" - підписала кадри співачка.

На деяких фото Надя позує з Дмитром Монатіком і його дружиною Іриною, які також були на презентації.

Принцеса: Надя Дорофєєва підкорила рідкісним виходом у жіночному вбранніПринцеса: Надя Дорофєєва підкорила рідкісним виходом у жіночному вбранні

Надя Дорофєєва захопила жіночним образом на світському заході (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Образ артистки дуже сподобався шанувальникам і вони викупали її в компліментах.

  • Занадто багато красивих фотографій
  • Щось останнім часом багато зелених речей
  • Наряд, зачіска вааауу
  • Надія, твоя елегантність відрізняє тобі в будь-якій ситуації, незалежно від того, носиш ти підбори, сукню чи кеди, ти завжди Чудова!
  • Нереально гарне вбрання
  • Вау, який гарний образ!
  • Шикарний образ
  • Яка ти красива
  • У тебе образ один краще іншого
  • Принцеса DOROFEEVA

Нагадаємо, раніше засмагла Дорофєєва похвалилася спокусливими формами в купальнику.

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