Принцеса з казки: Тіна Кароль заворожила розкішним концертним образом

Тіна Кароль захопила шанувальників розкішним образом для концерту "Національна Легенда України", який відбувся 22 серпня після вручення однойменної державної нагороди.

Ефектними знімками в пишній сукні від бейрутського будинку високої моди Azzi & Osta співачка поділилася в Instagram .

Тіна позувала в повітряному вбранні ніжно-бірюзового відтінку з багатошаровою спідницею і незвичайним топом на тонких бретелях. Вона доповнила лук красивими прикрасами, вклала волосся в легкі локони і зробила вишуканий макіяж.

Зірка продемонструвала образ з різних ракурсів, поставши перед камерою сидячи.

Тіна Кароль захопила чарівним луком в сукні, як у принцеси (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники із захопленням відреагували на такий концертний look Кароль, порівнявши її з принцесою і засипавши компліментами.