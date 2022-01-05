Принцеси льоду: Лілія Ребрик похвалилася веселими сімейними розвагами
Після зустрічі Нового року Лілія Ребрик за вже усталеною традицією вирушила разом з чоловіком і дочками в гості до своїх батьків в Чернівці. Там "дика сімейка" весело і активно проводить час.
Атмосферними і яскравими фото з найближчими телеведуча поділилася в Instagram.
Так, сімейство Ребрик побувало на ковзанці на відкритому повітрі - втім, вийти на лід зважилися тільки Лілія зі старшою донькою Діаною. Вони мило позували для фото і ефектно прокотилися на ковзанах для відео.
Після чого всі разом вирушили до красивої ялинки на головній площі міста, де також зробили кілька кадрів. До слова, свою собачку Діксі ведуча і її сім'я взяли з собою, в тому числі і на прогулянку.
Лілія Ребрик з родиною проводить новорічні свята у батьків у Чернівцях (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Всі виглядають дуже задоволеними і явно відмінно проводять час.
"Занурюємося в дитинство з головою. А як ваш вечір минає?" - підписала публікацію Ребрик.
Фолловери пораділи за ведучу і захопилися її навичками фігурного катання.
- Молодці, чудово!!!
- Чернівці прекрасні!!!!
- Які ви класні!!! Дико вам повеселитись! На мою думку, вечір має проходити саме так! У родинному колі!
- Добре
- Які ви гарні і щасливі!
- Принцеси льоду
- А чому Андрій не катається? Слабо? Ха ха ха!
- Молодці, дуже гармонічна і чудова сім'я, гарних свят
- Красуня
- Як ви супер катаєтесь
Нагадаємо, Ребрик в Новий Рік зачарувала абсолютним щастям з найближчими і підкорила святковою фотосесією.