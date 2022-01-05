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Принцеси льоду: Лілія Ребрик похвалилася веселими сімейними розвагами

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Чернівці, Середа 05 січня 2022 12:31
Принцеси льоду: Лілія Ребрик похвалилася веселими сімейними розвагами Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Після зустрічі Нового року Лілія Ребрик за вже усталеною традицією вирушила разом з чоловіком і дочками в гості до своїх батьків в Чернівці. Там "дика сімейка" весело і активно проводить час.

Атмосферними і яскравими фото з найближчими телеведуча поділилася в Instagram.

Так, сімейство Ребрик побувало на ковзанці на відкритому повітрі - втім, вийти на лід зважилися тільки Лілія зі старшою донькою Діаною. Вони мило позували для фото і ефектно прокотилися на ковзанах для відео.

Принцеси льоду: Лілія Ребрик похвалилася веселими сімейними розвагами

Після чого всі разом вирушили до красивої ялинки на головній площі міста, де також зробили кілька кадрів. До слова, свою собачку Діксі ведуча і її сім'я взяли з собою, в тому числі і на прогулянку.

Принцеси льоду: Лілія Ребрик похвалилася веселими сімейними розвагамиПринцеси льоду: Лілія Ребрик похвалилася веселими сімейними розвагами

Лілія Ребрик з родиною проводить новорічні свята у батьків у Чернівцях (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Всі виглядають дуже задоволеними і явно відмінно проводять час.

"Занурюємося в дитинство з головою. А як ваш вечір минає?" - підписала публікацію Ребрик.

Фолловери пораділи за ведучу і захопилися її навичками фігурного катання.

  • Молодці, чудово!!!
  • Чернівці прекрасні!!!!
  • Які ви класні!!! Дико вам повеселитись! На мою думку, вечір має проходити саме так! У родинному колі!
  • Добре
  • Які ви гарні і щасливі!
  • Принцеси льоду
  • А чому Андрій не катається? Слабо? Ха ха ха!
  • Молодці, дуже гармонічна і чудова сім'я, гарних свят
  • Красуня
  • Як ви супер катаєтесь

Нагадаємо, Ребрик в Новий Рік зачарувала абсолютним щастям з найближчими і підкорила святковою фотосесією.

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Лілія Ребрик
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