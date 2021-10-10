Довелося заспокоювати: Власова потрапила в незвичну ситуацію через "Танці з зірками 2021"

Євгенія Власова на "Танцях з зірками 2021" намагається викладатися по повній. Не завжди співачці все дається легко, але вона не звикла мовчати і ділиться своїми емоціями , як позитивними, так і негативними, з глядачами, прямо висловлюється про те, що її турбує.

"У нас репетиція і сьогодні відкритий, чесний день. І я вбираю це все в себе", - повідомила радісна Євгенія, яка прогулялася біля знімального павільйону в сонячний осінній день.

Артистка розповіла про один кумедний випадок, який стався з нею після 5-го прямого ефіру "Танців з зірками 2021", де вона постала в образі Малефісенти і танцювала з величезними рогами – головний убір був дуже важким, і робити па на паркеті було непросто.

Так, повертаючись після зйомок додому, вона вирішила трохи прогулятися, проте заходити в квартиру не захотіла - боялася, що впаде без задніх ніг і вже не вийде на запланований променад. Євгенія вирішила залишити речі у консерьжки, і між жінками стався кумедний діалог.

"Вона мене зустрічає, з таким трагічним питанням: "Навіщо, навіщо, ти одягла ці роги? Ти ж така світла і хороша. Це вони з тебе таке роблять!". Мені, правда, сподобався образ Малефісенти. Я людина як всі - можу бути злою, можу матюкатися, нічого людське не чуже. Мені довелося хвилин п'ять заспокоювати консьєржку, прогулятися з нею", - розповіла історію з життя Власова.

Євгенія Власова зізналася, що після проекту танцювати не кине (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Вона пообіцяла, що на майбутньому шостому прямому ефірі її образ буде іншим, причому дуже близьким артистці.

Співачка зізналася, що співати вона хотіла не так як танцювати, але реалізувати дитяче прагнення їй вдалося тільки зараз. Після проекту Євгенія не збирається кидати тренування і продовжить танцювати.

"Танці - моє все. Я з дитинства мріяла танцювати, але мрія втілюється тільки зараз, коли мені 43", - зазначила вона.

"Я не знаю, коли і як для мене закінчаться Танці з зірками. Два тижні відпочину і на студію", - зізналася натхненна Євгенія, якій не терпиться повернутися до творчого процесу створення пісень.

Підписники Євгенії торкнулися теми суддівських оцінок - багато хто вважав, що вони несправедливо занижені. Співачка оцінила те, як шанувальники переживають за неї. "Це круто. Це дуже підтримує. Якби я сама кричала, що оцінки якісь не такі було б дивно", - зазначила він.

"Я не людина рамок і якийсь сенс є в тому, що я це демонструю. Я не можу це не демонструвати", - висловилася він про свою позицію.