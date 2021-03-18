Надсилали літаки і дарували діаманти: Сумська розговорилася про впливових шанувальників

Ольга Сумська – прекрасна актриса і ефектна жінка, на яку заглядаються гідні чоловіки. Як зізнається зірка, у неї ніколи не було романів з впливовими шанувальниками, вона не користувалася їх увагою для просування.

Вона згадала, як одного разу після вистави їй подарували букет і маленьку коробочку – всередині лежали сережки з діамантами. Але не записки від дарувальника, ні його самого поруч не виявилося. Пізніше їй пощастило дізнатися, хто ж цей таємний щедрий шанувальник – до неї підійшов один відомий політик і запитав, чи сподобалися квіти.

"Були випадки, коли за мною надсилали приватні літаки. Але це коли я була ведучою того чи іншого заходу і так виходило, що у мене концерти були в один і той же день на сході і на заході країни. Природно, я не встигала. Тоді замовник, який мені симпатизував, присилав за мною свій особистий літак. Це і спровокувало чутки і фантазії журналістів про роман між нами", - розповіла актриса і зазначила, що ні про які особисті стосунки ніколи не йшлося.

Ольга закохалася у Віталія без пам'яті і зважилася піти від чоловіка (фото: instagram.com/olgasumska)

У своєму житті Ольга зіткнулася і з любовним трикутником. Пристрасті розпалювалися не жартівливі. Актриса була одружена з актором Євгеном Паперним, і на театральних підмостках зустріла чоловіка мрії – Віталія Борысюка. Ревнивий чоловік, дізнавшись про роман дружини на стороні, став вистежувати коханців. Втомлений ховатися Віталій сам прийшов додому до коханої. Цей візит міг закінчитися трагічно – Євген схопив сокиру і погрожував зарубати коханця Ольги, а їй дав дзвінкого ляпаса.

Коли всі учасники трикутника прийшли в себе, вони вирішили поговорити. Віталій сказав, що не уявляє життя без Ольги, і Євген змушений був відступити.

"Я закохалася у Віталіка так, що не могла зупинитися. І він був таким наполегливим і сильним у своєму переконанні, що я його жінка і тільки його, і я здалася. Все було, як в якийсь мелодрамі. Іноді життя підкидає такі сюжети, що і в кіно такого не знайдеш", - запевняє акторка.

Зараз всі троє грають в одній виставі, а це означає, що конфлікт давно вичерпаний і між акторами панує розуміння.

Ольга зробила особисті зізнання