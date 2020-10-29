Притула розсекретив кумедний конфуз з Єфросиніною і різко висловився про Фреймут

Ведучий розповів про цікавий випадок з Машею Єфросиніною

Сергій Притула та Ольга Фреймут колись працювали разом і тісно співпрацювали, але з часом їх дороги розійшлися. Втім, ведучі досі часто згадують один про одного і часом відгукуються не дуже приємно, пам'ятаючи старі сварки. Так, нещодавно Ольга розповіла, як Сергій дозволив собі в її адресу образливі слова після повернення на "Новий канал". А ось шоумен в інтерв'ю для програми "Кава з перцем" поскаржився на те, що екс-співведуча дуже часто говорить про нього при будь-якій зручній можливості.

Так, Притула зазначив, що життям екс-колеги не цікавиться, але порадив чоловіку Ольги, Володимиру Локотко, звернути уваги на реакцію дружини.

"Доля Ольги Фреймут мене цікавить трохи менше, ніж доля футбольного клубу "Колос Ковалівка". Може, у Олі якийсь гештальт не закритий? Що з нею робиться, чому вона ледь не в кожному ефірі використовує риторику, пов'язану зі мною? Якщо б я був її чоловіком, я б з нею серйозно поговорив", - зізнався Притула.

Сергій Притула і Маша Єфросиніна давно дружать сім'ями (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також він поділився кумедним випадком, пов'язаним з ще однією ведучою – Машею Єфросиніною. Вона подарувала шоумену на день народження браслет, а він засумнівався, чи варто вказувати ювелірна прикраса у податковій декларації, адже виглядала вона дорого.

"Ви не повірите, яким пеньком я виглядав, коли зателефонував до Єфросиніної і запитав: "Маша, мені треба знати, скільки коштує. Гаразд, можеш не називати мені точну цифру, але скажи – дорожче 10 000 грн чи ні?" Це був ор! І Маша каже: "Ні, Сергію, поки ще ти мені не настільки дорогий", - зі сміхом згадав Сергій.

Сергій відверто висловився про Ольгу Фреймут

Раніше Леся Нікітюк несподівано озвалася про Ольгу Фреймут.