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Привіт з минулого: Юлія Саніна вразила несподіваним перевтіленням

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 17:23
Привіт з минулого: Юлія Саніна вразила несподіваним перевтіленням Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Lite

Українська співачка Юлія Саніна здивувала шанувальників несподіваним перевтіленням - зірка з'явилася в яскравому і ефектному образі в стилістиці 80-х.

Відповідне фото в новому іміджі фронтвумен групи The Hardkiss виклала на своїй сторінці в Instagram.

Виконавиця позувала з ретро зачіскою - об'ємними дрібними кучериками. Також Юлія зробила яскравий макіяж з виразно виділеними очима і темною помадою. Не обійшлося і без популярної в ті роки блакитної підводки для очей.

На артистці - рожева футболка і білий піджак, а завершує look масивний ланцюг на шиї.

"Привіт з минулого", – лаконічно підписала фото Саніна.

Привіт з минулого: Юлія Саніна вразила несподіваним перевтіленням

Юлія Саніна з'явилася в яскравому ретро образі (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Зухвала зміна іміджу співачки припала до душі її шанувальникам і вони почали обсипати Юлію компліментами в коментарях до публікації, особливо відзначаючи її зачіску.

  • Карколомна
  • Як красиво
  • як завжди прекрасна
  • Класний образ
  • Крутий хаїр
  • Як же це стильно
  • Красиві Очі
  • Ідеальні брови
  • Привіт з 80-х.
  • Блакитна підводка просто гармата!
  • як ми нудьгували за такими перетвореннями. образ шикарний!
  • Прикольна кульбаба

Нагадаємо, раніше Юлія Саніна розговорилася про конфлікти з чоловіком і розповіла, коли він її ревнує.

До речі, Юлія Саніна засвітила ідеальний прес і заінтригувала прихильників новиною.

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