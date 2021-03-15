Привіт з минулого: Юлія Саніна вразила несподіваним перевтіленням

Українська співачка Юлія Саніна здивувала шанувальників несподіваним перевтіленням - зірка з'явилася в яскравому і ефектному образі в стилістиці 80-х.

Відповідне фото в новому іміджі фронтвумен групи The Hardkiss виклала на своїй сторінці в Instagram.

Виконавиця позувала з ретро зачіскою - об'ємними дрібними кучериками. Також Юлія зробила яскравий макіяж з виразно виділеними очима і темною помадою. Не обійшлося і без популярної в ті роки блакитної підводки для очей.

На артистці - рожева футболка і білий піджак, а завершує look масивний ланцюг на шиї.

"Привіт з минулого", – лаконічно підписала фото Саніна.

Юлія Саніна з'явилася в яскравому ретро образі (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Зухвала зміна іміджу співачки припала до душі її шанувальникам і вони почали обсипати Юлію компліментами в коментарях до публікації, особливо відзначаючи її зачіску.