Привіт з минулого: Юлія Саніна вразила несподіваним перевтіленням
Українська співачка Юлія Саніна здивувала шанувальників несподіваним перевтіленням - зірка з'явилася в яскравому і ефектному образі в стилістиці 80-х.
Відповідне фото в новому іміджі фронтвумен групи The Hardkiss виклала на своїй сторінці в Instagram.
Виконавиця позувала з ретро зачіскою - об'ємними дрібними кучериками. Також Юлія зробила яскравий макіяж з виразно виділеними очима і темною помадою. Не обійшлося і без популярної в ті роки блакитної підводки для очей.
На артистці - рожева футболка і білий піджак, а завершує look масивний ланцюг на шиї.
"Привіт з минулого", – лаконічно підписала фото Саніна.
Юлія Саніна з'явилася в яскравому ретро образі (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Зухвала зміна іміджу співачки припала до душі її шанувальникам і вони почали обсипати Юлію компліментами в коментарях до публікації, особливо відзначаючи її зачіску.
- Карколомна
- Як красиво
- як завжди прекрасна
- Класний образ
- Крутий хаїр
- Як же це стильно
- Красиві Очі
- Ідеальні брови
- Привіт з 80-х.
- Блакитна підводка просто гармата!
- як ми нудьгували за такими перетвореннями. образ шикарний!
- Прикольна кульбаба
Нагадаємо, раніше Юлія Саніна розговорилася про конфлікти з чоловіком і розповіла, коли він її ревнує.
До речі, Юлія Саніна засвітила ідеальний прес і заінтригувала прихильників новиною.