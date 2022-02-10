Проблеми на кухні: одна серія кулінарного шоу сина Бекхема коштує 100 тисяч доларів

Син подружжя Бекхемів Бруклін піддався нещадній критиці глядачів і кухарів після того, як стало відомо, що простий бутерброд, який він приготував для свого кулінарного шоу, коштував приголомшливі 100 000 доларів, а для його зйомок потрібна була знімальна група з 62 чоловік.

Бруклін, пристрасно захоплюється кулінарією, часто ділиться в своєму Instagram відео та фотографіями, на яких він готує різні страви. 22-річний хлопець, який не має професійної освіти в якості шеф-кухаря, нещодавно показав своїм підписникам, як приготувати сендвіч з хешбрауном, салатом з капусти і смаженим морським лящем в серії "Готуємо з Брукліном".

Примітно, що сам син відомої пари його і не готує в звичному розумінні, а тільки намазує булку майонезом і розкладає продукти. Відзначається також, що син відомого футболіста не знав, як смажити рибу, і на зйомках було чутно, як він запитував, як дізнатися, коли хашбраун буде готовий. Одна серія такого шоу коштує 100 тисяч доларів, а для його зйомок потрібна команда з 62 професіоналів, включаючи "кулінарного продюсера", який стверджує рецепти, п'ять операторів і дев'ять інших продюсерів.

Користувачі нарікали на те, що крім популярності батьків і зіркових знайомств Брукліну нічого запропонувати глядачеві. У свою чергу професійні кухарі звернули увагу на недостатню підготовку і досвід Брукліна.

Раніше хлопець захоплювався фотографією, проте йому швидко набридло і він закинув цю справу.