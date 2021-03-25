Проганяємо зиму: Катя Осадча показала стильний і затишний образ для прогулянки

Українська телеведуча Катя Осадча нещодавно повернулася з Грузії , де знімала нові випуски програми "Світське життя" і вивчала краси цього краю. По поверненню в Україну вона опинилася в локдауні, який якраз ввели в нашій країні. Але зірка не сумує і знаходить у всьому плюси - так, у неї знайшовся час на прогулянку на природі.

Для вилазки в ліс Катя вибрала теплий і зручний, але при цьому вельми стильний аутфит. Знімками вона поділилася у своєму Instagram.

Осадча вирушила в ліс в чорних брюках, теплому светрі з високим коміром, а також білому пуховику, такого ж кольору кросівках і синій шапці.

Ведуча з задоволенням підставляла обличчя сонечку і зазначила, що таким чином вона проганяє зиму.

"Теплим одягом відганяем зиму", – написала теледіва.

На променад Катя вийшла не одна, а з чоловіком Юрієм Горбуновим, спільним фото з яким вона поділилася в сториз.

Катя Осадча в теплому вбранні вибралася з чоловіком на прогулянку на свіжому повітрі (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі оцінили милий образ ведучої.