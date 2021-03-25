ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Проганяємо зиму: Катя Осадча показала стильний і затишний образ для прогулянки

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 15:17
Проганяємо зиму: Катя Осадча показала стильний і затишний образ для прогулянки Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Українська телеведуча Катя Осадча нещодавно повернулася з Грузії, де знімала нові випуски програми "Світське життя" і вивчала краси цього краю. По поверненню в Україну вона опинилася в локдауні, який якраз ввели в нашій країні. Але зірка не сумує і знаходить у всьому плюси - так, у неї знайшовся час на прогулянку на природі.

Для вилазки в ліс Катя вибрала теплий і зручний, але при цьому вельми стильний аутфит. Знімками вона поділилася у своєму Instagram.

Осадча вирушила в ліс в чорних брюках, теплому светрі з високим коміром, а також білому пуховику, такого ж кольору кросівках і синій шапці.

Ведуча з задоволенням підставляла обличчя сонечку і зазначила, що таким чином вона проганяє зиму.

"Теплим одягом відганяем зиму", – написала теледіва.

Проганяємо зиму: Катя Осадча показала стильний і затишний образ для прогулянкиПроганяємо зиму: Катя Осадча показала стильний і затишний образ для прогулянки

На променад Катя вийшла не одна, а з чоловіком Юрієм Горбуновим, спільним фото з яким вона поділилася в сториз.

Проганяємо зиму: Катя Осадча показала стильний і затишний образ для прогулянки

Катя Осадча в теплому вбранні вибралася з чоловіком на прогулянку на свіжому повітрі (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі оцінили милий образ ведучої.

  • Красива
  • На всі 100
  • Ви така позитивна завжди.Мило дивитися!
  • Ви чудові
  • Весну сюди
  • Як затишно

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча захопила ніжним весняним образом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Катя Осадча образ
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Розсипалася на ходу: у Києві маршрутка не витримала шаленого ритму карантину
Розсипалася на ходу: у Києві маршрутка не витримала шаленого ритму карантину