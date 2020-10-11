Сталося само собою: екс-"ВІА Гра" розповіла про роман з Максом Барських та його зв'язку з її сином

Міша Романова зізналася, що пов'язує Макса Барських з її сином Мартіном

Екс-"ВІА Гра", а тепер сольна співачка Міша Романова ніколи не приховувала, що з Максом Барських її пов'язують ніжні стосунки, та й сам співак зізнався, що вони з білявою красунею більше, ніж друзі і навіть сім'я, а їх зв'язок – довжиною в життя. Так, в інтерв'ю Каті Осадчій і "Світському життю" артистка розповіла, що співак став хрещеним батьком її сина Мартіна, а також проговорилася про їхній роман, який стався ще в шкільні роки.

Мыша і Макс не просто працюють разом у творчій лабораторії артиста під назвою Berega Music, а й стали родичами – виконавець хрестив дворічного синочка співачки. Артиска зазначила, що інших кандидатів на роль хрещеного батька навіть не розглядала.

"Це особлива подія у моєму житті і все сталося само собою, не було ніяких інших варіантів. Придбав гарний золотий хрестик своєму хрещенику", - поділилася вона деталями.

Міша Романова попросила Макса Барських стати хрещеним батьком її сина Мартіна (фото: instagram.com/misharomanova)

Дівчина додала, що Макс виявився дуже уважним хрещеним татом, який балує Мартіна подарунками.

"Макс дуже турботливий і добрий хрещений, завжди переживає за свого хрещеника. Нещодавно Мартіну виповнилося два роки, ми відсвяткували день народження. Він подарував йому величезну білу машину! Мартін поки боїться сідати, але думаю, що трохи пізніше, коли він стане трохи дорослішим, будемо їздити разом", - пообіцяла Міша.

Також білява красуня зізналася, що біологічний батько малюка участі у вихованні хлопчика не приймає, а всі її спроби налагодити з ним зв'язок закінчуються невдачами.

Макс Барських виявився турботливим хрещеним для сина Миіши Мартіна (фото: instagram.com/misharomanova)

Артистка проговорилася про те, що в школі у неї був роман з Максом.

"Ми зустрічалися, правда. Коли були в школі", - з посмішкою згадала Міша, а ось про те, чи цілувалася пара, вона скромно вважала за краще промовчати.

Міша Романова ракрыла подробиці відносин з Максом Барських

Нагадаємо, раніше Макс Барських назвав причину, за якою не може обзавестися сім'єю.

До речі, Макс Барських розповів про реліз нового альбому.