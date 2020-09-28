Прокляття п'ятого ефіру: "Танці з зірками" засудили за виліт сильної пари
"Танці з зірками" повторили "карму п'ятого ефіру" в останньому випуску
"Танці з зірками" 2020 в 5 ефірі, який показали 27 вересня, покинула пара актора Арама Арзуманяна і його партнерки Тоні Руденко. Глядачі, які дивилися вчорашній випуск, засудили виліт сильних і достойних танцівників. А сам Арзуманян назвав п'ятий ефір "проклятим".
У вчорашньому випуску Арам знову перевтілився в улюблене амплуа комедійного актора. Пара стала мультяшними персонажами - Міккі і Міні-маусами. Вони виконали запальний джайв.
Комічний образ вийшов на славу, і глядачі скандували "Браво!". Судді були критичні, поставивши в сумі 31 бал. Катерина Кухар згадала "карму п'ятого ефіру", який свого часу покинула Маша Єфросиніна та MARUV, і розкритикувала техніку Арама.
Арам Арзуманян і Тоня Руденко (відео: YouTube/Танці з зірками)
В коментарях українці накинулися на суддів за низькі оцінки пари:
- "Одразу видно, як Арам кайфує коли танцює. Чудовий виступ";
- "Що за маячня? Вони станцювали явно краще, ніж на 7, 8! Судді";
- "Як так?! Несправедливо! Вони танцювали краще, ніж деякі пари!"
- "Молодчинка він! Реально видно результат з кожним ефіром! Паше в залі дуже, молодчинка!"
- "Як так? Арам і Тоня найкращі!"
А ось Олег Вінник та Олена Шоптенко у цьому випуску не танцювали. Улюбленець всіх "вовчиць" захворів на коронавірусо, його партнерка теж підхопила COVID-19.
Найбільше балів набрали Юлія Саніна та її партнер Дмитро Жук. Пара вразила суддів своїм повільним вальсом і отримала 38 балів.
У наступному ефірі шоу буде брати участь 10 пар.
Турнірна таблиця "Танців з зірками" (скрін: https://www.instagram.com/p/CFp3Kb9HZkR/)
Раніше ми писали, що суддя "Танців з зірками" Григорій Чапкіс назвав найбільші великі номери за всю історію проекту. І президент Володимир Зеленський опинився в цьому списку.