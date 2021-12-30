Прокинулася з оновленим носом: Даша Квіткова показала обличчя після пластики

Переможниця 9 сезону шоу "Холостяк", блогер і молода мама Даша Квіткова зізналася, що зробила ринопластику. Їй не подобалася ямка на носі, і дівчина вирішила прибрати її хірургічним шляхом.

На своїй сторінці в Instagram Даша показала обличчя на шостий день після операції - все в тейпах.

Квіткова зізналася, що спочатку сумнівалася, чи варто розповідати про пластику в своєму блозі, адже більшість підписників навіть не помічали її дефект - втім, дружина Добриніна раніше "заповнювала" ямку на носі філерами.

"Мій блог втратив би свою актуальність, якби я промовчала і не розповіла все вам. У мене була ямка на носику, яку я завжди заповнювала в косметологічній клініці (це відразу відповідь на питання, чому ви її ніколи не помічали). Не раз вам про це розповідала, До речі. Мене ніс влаштовував, але часто заповнювати ямочку не можна було", - зазначила Даша.

Тоді вона зважилася на більш кардинальні заходи і пішла до хірурга. При цьому блогер підкреслила, що форму носа їй не змінювали.



"І ось, як справжня дівчина, я прийняла рішення, що зроблю ріно, і раз і назавжди закрию питання з ямочкою. Хоча, насправді, я взагалі приходила до лікаря з питанням про груди, але про це пізніше. Мені ніс не дробили, візуально він не змінився, форма залишилася та ж. З'єднали хрящі і вуаля. Заснула і прокинулася з оновленим носиком", - поділилася Квіткова.

Ринопластику Даші зробив топовий пластичний хірург Едгар Камінський - колишній чоловік солістки "НеАнгелів" слави Камінської, з яким знайомий Добринін.



Дівчина також закликала підписників не боятися і не думати про те, що скажуть оточуючі.

"Чому не розповіла відразу? Зізнаюся, я як представила частину токсиків, які точно не пройдуть повз і подумала, що воно мені не потрібно. Але знаєте що? F*ck it. Мене точно не повинно хвилювати, що скажуть і як відреагують інші. До чого це я? Якщо хочеться чогось - робіть! Робіть і не соромтеся! Головне, щоб вам було добре і круто. Ніколи не думайте про те, що ж скажуть оточуючі. Вам жити з собою і з внутрішнім комфортом, а він куди важливіше", - написала блогер.

У сторіз Квіткова показала, як її ніс виглядав до пластики, а також виклала фото, зроблене відразу після процедури.

Даша Квіткова показала обличчя до і після ринопластики (фото: instagram.com/kvittkova)