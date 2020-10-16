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Просто богиня: Леся Нікітюк підкорила мережу новим спокусливим цибулею

Новость на русском → П'ятниця 16 жовтня 2020 18:22
Просто богиня: Леся Нікітюк підкорила мережу новим спокусливим цибулею Леся Нікітюк знає толк в нарядах (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведуча шоу "Le Маршрутка" на Новому каналі показала стильний наряд

Леся Нікітюк вміє відпочивати красиво і любить демонструвати відверті вбрання! На цей раз українська ведуча теж не дала шанувальникам занудьгувати і поділилася в своєму Instagram-акаунті знімками з відпустки.

На серії фото Никитюк позує в сукні-сорочки з запахом сміливого фіолетового кольору. Образ доповнюють яскраві помаранчеві босоніжки з зав'язками на високому каблуці.

Просто богиня: Леся Нікітюк підкорила мережу новим спокусливим цибулеюПросто богиня: Леся Нікітюк підкорила мережу новим спокусливим цибулею

Просто богиня: Леся Нікітюк підкорила мережу новим спокусливим цибулею

Леся Нікітюк не втомлюється підкорювати стрункими ногами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ось він, мій лук дня", - написала ведуча і поставила цілих три емодзі-чортеня.

Підпис вийшла як не можна до речі: коротка довжина сукні підкреслила стрункі ноги знаменитості, а запах – шикарне декольте. Макіяж Леся теж вибрала в темних тонах, виділивши відразу і губи, і очі. І хоча фото зроблені на тлі панорами з пальмами і морськими пейзажами, хто знає, може, ведуча зібралася на вечірку?

"Ці ноги", "Краса", "Шикарна", "Захоплююся вашою впевненість у собі", "Ось це погляд", "Богиня", - тут же посипалися коментарі від фоловерів провідною.

Нагадаємо, що нещодавно ведуча шоу "Le Маршрутка" порівняла себе з Шерон Стоун.

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