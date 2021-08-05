Просто бомба! Нікітюк у прозорій блузці "спровокувала" різке зростання цін на курорті
Леся Нікітюк нещодавно повернулася з Чорногорії і вирішила продовжити відпустку в мальовничих куточках рідної України. Так, вона вирушила в Чернівецьку область і насолоджується водними активностями на Дністрі, адже ведуча не звикла сидіти на місці.
Леді Ле показала в Instagram фото в мальовничому місці.
Леся сидить на гідроциклі у відвертому монокіні, який вже встигли оцінити шанувальники телезірка. Вона завбачливо накинула на плечі прозору білу блузку-туніку і одягла на голову бейсболку. Мальовничий пейзаж став прекрасною декорацією для атмосферного фото.
"І скутер зразу подорожчав. Привіт вам з Міконоса", - з гумором підписала мальовничий кадр Леді Ле.
Леся Нікітюк показала водні розваги на Дністрі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Скільки ж тепер коштує цей скутер?"- поцікавився хтось із коментаторів. "550 грн. за 10 хвилин. А зараз вже євро", - констатувала Леді Ле.
Підписники засипали Лесю комліментами.
- Красуня
- Як гармонійно злилися ці дві шикарні красуні
- Яка у Вас шикарна фігурка. Ви просто бомба
- Класна як завжди
- Мега ноги
- Прекрасна дівчина в красивому місці
- Супер дівчинка
- Гарненька
До слова, Леся взяла з собою на відпочинок домашнього улюбленця Рафіка. На деяких знімках вона позує в короткій строкатій сукні. Також Леся зробила селфі в купальнику з "зебровим" принтом і солом'яному капелюшку.
Леся поділилася ефектними фото з відпустки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк влаштувала яскравий фотосет серед соняшників.