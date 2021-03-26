Просто бомба! Полякова у золотому бікіні показала розкішну фігуру з усіх ракурсів

Оля Полякова з сім'єю і друзями продовжує відпочивати на морському курорті і ніжитися на пляжі. Куди саме полетіла зірка, вона не зізнається, зате регулярно радує пляжними фотосетами і демонструє розкішну фігуру в купальниках, провокуючи мережу на бурхливі обговорення.

Прийшла черга золотого бікіні, який співачка вигуляла на пляжі і влаштувала фотосет в купальнику для свого профілю в Instagram .

Оля позує а тлі моря, приймаючи ефектні пози і демонструючи струнку фігуру з усіх ракурсів. Вона похвалилася пружними сідницями і ідеально плоским животиком.

"Ну, коротше поїхали. 1,2,3, 4? П'яте здалося занадто, навіть мені", - заінтригувала співачка і ... так і не опублікувала те саме п'яте фото, чим ще більше заінтригувала шанувальників.

Оля підірвала мережу фотосетом в бікіні (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фани навперебій писали коментарі з компліментами під пляжним фотосетом зірки.

Так, показала себе з усіх сторін. Але ж є що показати!

Фігура просто бомба!

Ви шикарна

Шикарний вигляд ззаду

Красива

Дуже красива

Жінка вогонь

Якщо зірка, то у всьому і скрізь

Не жінка, а просто шикардос

Богиня, красуня, всі класні

Раніше Оля збентежила мережу розкішним декольте, зробивши портретне селфі на пляжі. "У нас тиск піднявся", - відповів на ефектний кадр актор і шоумен Гарік Бірча.

Оля збентежила шанувальників пишним бюстом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Від Олі не відстає її старша дочка Маша. Дівчина також влаштовує пляжні фотосети, які обговорюють у мережі не менш бурхливо, ніж знімки її зіркової мами.