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Треба просто це запам'ятати: Санта Дімопулос навчила любити і приймати себе

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 15:38
Треба просто це запам'ятати: Санта Дімопулос навчила любити і приймати себе Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Lite

Санта Дімопулос – любляча мама і щаслива дружина. Вона вміє гармонійно поєднувати всі свої жіночі втілення і готова ділитися мудрістю з шанувальниками. Тому часто пише надихаючі і мотивуючі пости в соцмережі, а також ділиться досвідом, відповідаючи на питання передплатників. Цього разу Санта розповіла, як полюбити себе і стати щасливішими.

В інтерв'ю блогеру і подрузі Тані Гузенко, відео якого вже є на YouTube, Санта дала кілька порад жінкам.

"Потрібно себе берегти, тому що ти у себе найдорожча людина. Треба просто це запам'ятати. Не чоловік, не діти - ти. Тому що ти центр. Від тебе залежить, в якому мікрокліматі, в якому стані внутрішнього спокою будуть жити твої діти і вся твоя сім'я. Потрібно працювати у всіх напрямках, навіть у зовнішніх. Наприклад, піти і що-небудь собі купити, балувати себе. Як ти сервіруєш стіл. Твої перші півгодини вранці, які вони? І хвалить себе, не лайте. "Я у себе є. Давай почнемо спочатку!" Знайомитися і будувати себе по цеглинці", - констатувала переможниця "Танців з зірками 2021".

Також Санта зізналася, що вона нерішуча людина. Часто допомоги з вибором просить у чоловіка, адже навіть рішення, що надіти може поставити її в глухий кут.

"Десь в глибині я дуже нерішуча людина. Мені складно даються важливі рішення, навіть побутові, але я борюся з цим. І намагаюся робити вибір на користь першого імпульсу – зазвичай це правильні рішення", – розповіла знаменитість.

Санта розкрила секрети любові до себе

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос висловилася про ревнощі і відносинах з чоловіком.

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