Просто фантастика: Смілива Юлія Саніна вразила несподіваним весняним перевтіленням

Юлія Саніна останнім часом радує шанувальники експериментами з зовнішністю і образами. Так, нещодавно вона кардинально змінила зачіску і викликала бурхливе обговорення в мережі. Тепер рок-діва вирішила вразити фанів ще одним перевтіленням.

Вона з'явилася на сторінці в Instagram в яскравому і несподіваному образі.

Юля постала в по-справжньому соковитому весняному сміливому образі – картатий костюм, що складається з яскравої барвистої куртки і такого ж низу і салатового трикотажного топа. Вона доповнила свій лук масивними аксесуарами – золотими і кислотним ланцюгами, великими сережками-кільцями. Макіяж – максимально яскравий і зухвалий – помаранчеві тіні і помада глибокого темно-пурпурного відтінку.

Співачка уклала волосся в акуратні голлівудські локони і зробила манікюр персикового відтінку, який гармонійно поєднувався з її образом.

Юлія Саніна захопила строкатим новим образом (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Italiano Donna", - підписала соковите і яскраве фото Юля.

Шанувальники оцінили б'юті-експеримент зірки і прийшли в захват т ефектного образу рок-діви.