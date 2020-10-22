ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Просто ідеал: Кім Кардашьян в розкішному образі підкорила бездоганними формами

Новость на русском → Четвер 22 жовтня 2020 13:34
Просто ідеал: Кім Кардашьян в розкішному образі підкорила бездоганними формами Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Зірка показала нові пікантні кадри

Кім Кардашьян вчора, 21-го жовтня, відзначила 40-річчя. На честь такої події зірка заздалегідь підготувала жаркий контент для улюблених послідовувачів. Кім знялася в промо-кампанії своєї нової колекції косметики KKW Beauty, присвяченій ювілею. Вона вже демонструвала світові частину фото з даної зйомки, а зараз додала нові кадри. Тепер іменинницю, яка позує на фоні святкового торта, можна розглянути у всіх деталях.

Просто ідеал: Кім Кардашьян в розкішному образі підкорила бездоганними формамиПросто ідеал: Кім Кардашьян в розкішному образі підкорила бездоганними формами
Образ Кім вийшов просто розкішним (фото: instagram.com/kimkardashian)

Образ зірці мереж і світських івентів зробили просто розкішний. Кім приміряла сріблястий купальник – бікіні ледь прикриває пишні груди Кардашьян. А зверху на нього одягла напівпрозорі легінси, суцільно покриті блискітками. Ідеально до них підійшли босоніжки на значних підборах, а також довгі сережки. Макіяж з довгими накладними віями і пухкими губами, манікюр з білим лаком, укладка в кращих традиціях "ангелів" Victoria's Secret... Цього разу стилісти дійсно постаралися на славу. Що не могли не відзначити фоловери інстадіви.

Кім в ролику з промо-кампанії (відео: instagram.com/kimkardashian)

"Розкішна", "Просто ідеальна", "Як ти можеш бути реальною?", – не можуть намилуватися фанати. Число компліментів і побажань щасливого нового року життя збільшується на сторінці пишнотілої красуні.

До речі, Кім поки що не розповіла, як відзначила свій ювілей. У своїх сторіз вона продемонструвала тільки шикарні букети, якими просто засипали зірку.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян показала, як носити самі модні штани цієї осені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу модель Кім Кардашян
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Київ останнім вийде з епідемії коронавірусу в Україні, - Рубан
Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна Київ останнім вийде з епідемії коронавірусу в Україні, - Рубан