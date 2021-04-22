ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Просто картинка: інсайдер розповів, якими насправді були стосунки у Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса

Новость на русском → США, Четвер 22 квітня 2021 19:28
Просто картинка: інсайдер розповів, якими насправді були стосунки у Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес прийняли рішення розлучитися, так і не назвавши справжню причину розриву. Але за це взялися інсайдери.

Нещодавно в мережі з'явилися останні подробиці, які проливають світло на цю подію і відносини пари в цілому.

Раніше в мережі ходили розмови, що причиною розставання послужила невірність Алекса, який нібито закрутив інтернет-роман. Але тепер точно відомо, що Дженніфер була ініціатором розриву через цілу "масу невирішених питань" між ними.

Як запевняє джерело, якого видання People назвало "другом Дженніфер", співачка більше не могла довіряти Алексу. І факт зради був не так важливий. "Була зрада чи ні, не має значення. Вона не потерпить почуття страху, що це може статися, що витає в повітрі між ними", - сказав інсайдер.

Просто картинка: інсайдер розповів, якими насправді були стосунки у Дженніфер Лопес і Алекса РодрігесаПара тільки здавалася щасливою (фото: instagram.com/jlo)

Також стало відомо, що ідеальні стосунки пари, які були широко розтиражовані в соцмережах - всього лише картинка, як часто буває в сучасному суспільстві. Насправді Дженніфер була вельми нещасною і думала, що не в її інтересах залишатися з Алексом.

Проте, схоже, колишні кохані дійсно мають намір зберегти хороші відносини. "Дженніфер і раніше бувала в таких складних ситуаціях. Вона не з тих, хто сидить і плаче. Діти роблять її найщасливішою. У неї все добре", - заспокоїв інсайдер всіх шанувальників.

Днями співачка показала стильний образ для майбутнього літа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Дженніфер Лопес певец роман расставание
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Будуть навіть заморозки: синоптики налякали прогнозом погоди на травень
Будуть навіть заморозки: синоптики налякали прогнозом погоди на травень